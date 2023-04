Fátima prepara Peregrinação das Crianças

A Peregrinação das Crianças está de volta ao Santuário de Fátima nos dias 9 e 10 de junho e tem como tema “Como Maria, partilhar a alegria”.

De acordo com o Santuário, a alegria e o anúncio são as “grandes chaves temáticas para esta que é já uma das mais emblemáticas peregrinações à Cova da Iria”.

“A habitual campanha que as crianças são convidadas a fazer durante o mês de maio desenvolve-se entre o acolhimento na gratidão à ‘boa pressa’”, num desafio a saírem da sua zona de conforto para irem ao encontro do outro, informa a comissão para Peregrinação das Crianças.

Neste ano de 2023, em sintonia com o tema que o Papa Francisco escolheu para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, as crianças são então “convidados a olhar para Maria que, de coração aberto, acolheu o anúncio do Anjo, ‘se levantou e partiu apressadamente’ (Lc 1, 39) ao encontro de sua prima Isabel para lhe levar a luz da verdadeira alegria: a presença de Jesus”.

Neste contexto, a campanha de maio sugere quatro passos para preparar o coração e praticar aquelas atitudes “que nos tornam mais como Maria discípulos-missionários da alegria e do amor de Deus”, destaca o Santuário, sugerindo que cada passo seja realizado em cada uma das quatro semanas que antecedem o dia da Peregrinação das Crianças.

Já para o dia da peregrinação, é pedido a cada criança que leve consigo o desafio final, recortado e dobrado, e o entregue nos recipientes próprios à chegada ao Recinto de Oração.

Assim, “queremos que a Peregrinação das Crianças de 2023 seja encontro e festa de comunhão, oportunidade para, como Maria, partilhar e celebrar, uns com os outros, a alegria do amor que vem de Deus”, assinala o Santuário.

O programa começa na noite de 9 de junho, com uma vigília de oração às 21h30, na Capelinha das Aparições, com a oração do rosário, meditando sobre os “Mistérios da Visitação”.

O dia 10 de junho começa com uma encenação pelas 9h30 na Basílica da Santíssima Trindade. Após a recitação do Rosário, às 10h00, na Capelinha das Aparições, segue-se a celebração da Missa às 11h00, no Recinto de Oração. O dia terminará com a repetição da encenação da manhã, às 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade, à qual se seguirá a celebração de despedida.

Os grupos de crianças presentes terão um lugar reservado no Recinto de Oração, durante a Missa da peregrinação e, no final, receberão uma surpresa.

De forma a agilizar a movimentação no dia 10 de junho, o Santuário de Fátima pede que, na medida do possível, os grupos antecipem a sua chegada à Cova da Iria, indicando que os corredores de entrada para os locais reservados às crianças, no Recinto de Oração, abrem às 9h45.