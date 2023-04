Encontro Nacional de Catequese reflete sobre desafios e conversão pastorais

“Catequese em Portugal: desafios e conversão pastorais” é o tema do 60º Encontro Nacional de Catequese que vai decorrer em Viseu, entre os dias 12 e 14 de abril.

O encontro destina-se a equipas diocesanas e responsáveis de catequese e visa “aprofundar os documentos estruturantes para a catequese portuguesa”, numa “dinâmica eclesial”.

Ao longo do encontro os catequistas vão refletir sobre os documentos: Carta Pastoral “A Alegria do encontro com Jesus Cristo”, “Ser Catequista” e o “Itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes com as famílias”.

Segundo a irmã Arminda Faustino, responsável do departamento de Catequese no Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), o estudo e reflexão vai ajudar a repensar a catequese “numa linha de conversão a que somos chamados em dinâmica de comunhão eclesial.

A responsável assinala que “como nos diz o Papa Francisco, a catequese é ‘uma aventura extraordinária’ e como ‘vanguarda da Igreja tem a tarefa’ de ler os sinais dos tempos e de aceitar os desafios presentes e futuros”.

“Este é o tempo oportuno que hoje o Senhor nos oferece e convida a abraçar para que a alegria do Evangelho chegue a todos””, realça.

O Encontro Nacional de Catequese começa esta quarta-feira, 12 de abril, com o acolhimento e um jantar com todos os participantes. Segue-se a conferência: “A alegria do encontro com Jesus Cristo”, por D. António Moiteiro, Bispo de Aveiro e presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF).

Na manhã do dia 13 de abril, a reflexão “Ser Catequista: o catequista e a sua missão” será orientada por Isabel Oliveira, responsável pela Catequese da Diocese do Porto, e pelo padre Tiago Neto, diretor do Setor da Catequese do Patriarcado de Lisboa.

Segue-se um painel animado por membros das catequeses do Algarve, Aveiro e Viseu, sob o tema “A receção do ‘Ser Catequista’ e os desafios da sua concretização”.

À tarde terá lugar a conferência “Itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes com as Famílias: a beleza do anúncio”, a cargo da irmã Isabel Martins, da catequese de Lisboa, e do padre José Henrique Pedrosa, diretor do Serviço Diocesano de Catequese de Leiria-Fátima.

Os responsáveis do SNEC e da Salesianos Editora vão, ainda, dar conta do andamento dos trabalhos, desta parceria, tendo em vista os novos recursos catequéticos em elaboração.

O dia termina com a Eucaristia, presidida por D. António Luciano, bispo de Viseu, na Sé da cidade.

O último dia, 14 de abril, será dedicado a um passeio cultural pela cidade e termina com um almoço.