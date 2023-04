Ucranianos em Portugal. “Uma Páscoa com mais pessoas” e “igrejas mais cheias”

Uma Páscoa com mais pessoas”. A Igreja Ortodoxa Ucraniana em Portugal espera “igrejas mais cheias” esta Páscoa “por causa dos refugiados que entraram no país”. O padre Ivan Buhakov considera expectável um aumento de fiéis na Missa da Páscoa, que vai acontecer de hoje a oito dias, dado que a Igreja Ortodoxa segue o calendário Juliano.

“Estamos a preparar uma missa maior. Fazemos conta de ter uma quantidade maior de pessoas por causa dos refugiados que entraram em Portugal. E na Páscoa há sempre mais gente”, afirma o sacerdote responsável pela Comunidade Ortodoxa Ucraniana no Porto.

O padre Ivan adianta que “durante a semana se vai preparar a Igreja para este dia que esperamos todo o ano”. De acordo com o sacerdote, na tradição ucraniana existe “o hábito de benzer a comida, de pintar os ovos e preparar em casa uns cestos e trazer para a igreja para o sacerdote benzer”, e essa é também uma razão “para atrair mais pessoas” nesta época.

À distância, o sacerdote diz que acompanha com muita atenção a forma como na Ucrânia se está a preparar esta Páscoa. O padre Ivan revela que fala “todas as semanas para o país” e que sente que a Igreja ucraniana “está a preparar a Páscoa com a normalidade possível”.

“Na zona leste do país é mais fácil. No Norte é mais difícil porque a guerra continua e não para”, acrescenta.