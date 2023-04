“Propinas, alojamento e alimentação”: os pedidos de ajuda mais comuns dos jovens universitários

Então, imaginemos, no inverno rigoroso, uma casa que, propriamente, não tem a melhor estrutura, com os isolamentos que são expectáveis. Vamos pedir ao João que chegue a casa e que estude duas horas? Numa casa onde, se calhar, não há energia para aquecimento, como é que uma pessoa se consegue concentrar e estudar, com frio?

O aumento dos preços prejudica o dia-a-dia da gestão familiar, não só em termos de alimentação, mas também - quando passamos por invernos mais rigorosos - o aquecimento, as despesas da luz, o gás. Tudo isso afeta a realidade familiar. A Bagos d'Ouro desenvolve um projeto educativo, acompanhando crianças desde o 1.º ano de escolaridade até à sua integração a nível profissional. O nosso trabalho é garantir que tenham percursos escolares de sucesso e que as suas condições socioeconómicas não os condicionem. Que possam sonhar e seguir para sua profissão de sonho.

A Bagos d'Ouro atua na região do Alto Douro vinhateiro está presente em seis concelhos da região, vai agora passar para o sétimo concelho, que é Mesão Frio. Nas situações de maior crise, quem passa por dificuldades sofre de imediato e as pessoas que não passam, mas que estão ali naquela situação um pouco mais vulnerável, são logo as que vêm a seguir.

José Veiga admite que se está "ainda a compreender as implicações", mas afirma que "é um dos maiores desafios que a Igreja vai passar neste séc. XXI".

José Veiga é também voluntário na "Bagos D'Ouro" uma instituição particular de solidariedade social que apoia na educação mais de 200 jovens e crianças, em sete concelhos do Alto Douro Vinhateiro, região onde se acentuam as dificuldades provocadas pela inflação.

O diretor-adjunto da Pastoral Universitária da Diocese do Porto, José Veiga, revela que há alunos que "começam a não ter capacidade para pagar as propinas" e que existem casos em que "não têm dinheiro para conseguir alimentar-se durante a semana".

Compreendo que num país que, neste momento de crise, está a passar por grandes dificuldades, distribuir estes apoios torna-se extremamente exigente. Também porque há apoios que têm de ser contínuos no tempo: não podemos esperar em que se apoie uma família durante um ano e que, no ano a seguir, essa família, de repente, já esteja numa situação equilibrada a nível familiar, social ou financeiro. Há problemas que, para serem resolvidos, têm de se enfrentar a médio e longo prazo. Atualmente, quando ajudamos, achamos que tem de ser a curto prazo.

Sim, sim. Em primeiro lugar, as várias dificuldades que existem na região são díspares. As várias instituições locais articulam-se, trabalham em rede, mas a necessidade de resposta que temos de dar à população é muito exigente para aquilo que são os recursos.

Sem dúvida: são estes universitários, são eles. Às vezes, há esta descrença de confiar na geração mais nova, porque ainda não tem experiência de vida, porque ainda não maturaram... Acho que temos de ultrapassar um bocadinho e confiar: se as pessoas não experienciam e não são desafiadas... Estes universitários têm de ser desafiados, ser colocados na região e serem eles as próximas pessoas a investir na região. Se não dermos esta hipótese, esta oportunidade, como vai ser? O que é que vamos esperar da região? Que página vamos virar?

E acho que isto responde tudo. A solução é sair do Interior para o litoral. E hoje em dia a solução já é sair do litoral.

Sim, acho que há uma certa descrença, um pouco uma espécie de nevoeiro que paira em Portugal. Somos bons a identificar os nevoeiros que existem, desde o D. Sebastião. Há muitos mitos de que o Interior "não dá", "no Interior não vou conseguir singrar". Eu sou suspeito, porque sou uma pessoa de litoral, que sempre cresceu na cidade do Porto, e olho para o Interior como um leque de oportunidades. Estão a ser formadas as primeiras gerações que estão a sair da universidade, com licenciatura e mestrado. Olho para eles como os potenciais agentes para inverter este ciclo, para chegar a esta zona e criar. Claro que sozinhos não vão conseguir…

É voluntário numa instituição de uma das regiões mais deprimidas do Continente - o Douro. É também uma região onde se acentuam os problemas relacionados com o despovoamento. Faltam pessoas e também quem ajude?

Tem, sobretudo, a ver com a experiência da Bagos d'Ouro, instituição que tem como grande objetivo permitir a educação a crianças e jovens desfavorecidos. Isso é uma forma de quebrar ciclos de pobreza…

Sim, mas depois há uma expectativa com o apoio. Hoje em dia, usa-se muito a expressão do impacto dos resultados, do multiplicar, do impactar o máximo possível: querem ver-se resultados conseguidos em números. E a verdade é que é muito difícil conseguir certos resultados em números. Quando investimos na educação, como é que vou medir a mudança de atitude de um miúdo que não queria estudar e passou a estudar? Eu só vou medir quando o miúdo quiser continuar a estudar no Ensino Superior, tirar o mestrado, quando for integrado no mercado de trabalho.

No final do caminho, portanto…

Exatamente. Ou, por exemplo, como é que eu meço o apoio a uma família que está desestruturada a nível social, porque existem problemas relacionados com alcoolismo? Qual é o momento em que eu identifico que criei impacto e o assunto ficou resolvido?

Falemos um pouco de como atua a Bagos d'Ouro…

Nestes sete concelhos, atua com uma equipa de oito psicólogos, distribuídos por esses territórios, onde atua semanalmente. Por exemplo, a Carla, que é psicóloga do concelho de Sabrosa, está de segunda a sexta-feira no município e acompanha as crianças e jovens que são sinalizadas pela Bagos d’Ouro. Tem sessões com essa com essas crianças e jovens, em que trabalha a autorregulação das aprendizagens, comportamental, emocional, exploração vocacional e integração profissional.

Por isso, é um acompanhamento a longo prazo e de proximidade. Todas as semanas estamos com as nossas crianças e jovens, e isto em cada um dos concelhos.

Como é que a Bagos d’Ouro arranja financiamento?

O financiamento parte muito do apoio de fundos europeus, também por donativos, como uma IPSS; por parceiros que confiam na nossa missão, que se identificam com os nossos valores e nos apoiam naquilo que também são os vários projetos que a Bagos d’Ouro vai desenvolvendo.

Na última semana tivemos uma atividade, que é o projeto "Take Action" 1 e 2, em que pegamos nos nossos Bagos d’Ouro dos 8.º, 9.º, 10.º e 11.º anos para passarem quatro dias em contato com várias profissões. Foram conhecer empresas. Tudo isto no âmbito do processo de exploração vocacional. Quem tinha interesse em conhecer a profissão de médico veterinário, por exemplo, foi para uma clínica veterinária e acompanhou um profissional durante esse dia.

Quantas crianças e jovens estão a apoiar nesta altura?

São 204 crianças e jovens.