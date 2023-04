D. Manuel Clemente admite que questão dos abusos sexuais foi o momento mais difícil desde que está à frente do patriarcado de Lisboa

D. Manuel Clemente admite que a questão dos abusos sexuais contra crianças na Igreja foi o momento mais difícil desde que está à frente do Patriarcado de Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, este domingo, após a missa do dia de Páscoa, na Sé de Lisboa, o cardeal patriarca de Lisboa garantiu que tudo está a ser feito para que situações como a dos abusos "não se repitam".

"Creio que [a questão dos abusos sexuais foi o momento mais difícil] para todos. Na Igreja e na sociedade portuguesa, este tipo de acontecimentos tão trágicos e tão negativos é para todos nós uma preocupação. Mas pronto, temos de resolver a preocupação, apoiando quem sofreu e resolvendo as coisas de maneira a que não se repitam", frisou.

D. Manuel Clemente esclareceu, ainda, que terá de ser o próprio Papa a tomar uma decisão sobre a possibilidade de receber as vítimas de abusos sexuais durante a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ):

"Isso é uma decisão que o próprio Papa tomará, mas nós estamos muito atentos a tudo isso, dando o apoio todo possível a cada uma das 21 dioceses portuguesas e fazendo tudo quanto está na nossa mão para que as coisas não se repitam, para que quem sofreu seja apoiado e para que as condições e o tratamento das crianças e jovens sejam outros."

Lembrando os últimos 10 anos em que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa, o prelado disse que "foi uma década preenchida com o dia a dia e, também, com momentos altos que memorizam as pessoas e nos dão esperança". Recordou o sínodo diocesano como uma ocasião "que envolveu muita gente" e falou sobre " a atenção muito próxima a todas as instituições socio-caritativas da Diocese, que atravessam muitas dificuldades para responder a todas as necessidades". D. Manuel Clemente faz 75 anos a 16 de julho próximo, data em que deverá pedir a renúncia ao Papa, conforme estabelecido no direito canónico.