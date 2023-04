Via Sacra de Roma vai juntar jovem ucraniano e russo em oração conjunta

O jovem ucraniano contará que, durante a guerra na Ucrânia, o seu pai ficou retido para combater e que se sentiu "triste" por abandonar o país. Regressado à Ucrânia, diz que a situação permanece difícil: "Há guerra por todo o lado, a cidade está destruída. Mas, no coração, ficou-me aquela certeza de que falava a minha avó quando eu chorava: 'Verás que tudo passa. E, com a ajuda do bom Deus, voltará a paz'.

O jovem russo diz ainda que viu o pai e o avô partirem e que vive a guerra "com muito medo". "Regressado a casa escrevi uma oração: Jesus, por favor, faz com que haja paz no mundo inteiro e que todos possamos ser irmãos."

A celebração da Via Sacra, que tem início previsto para as 21h15 em Roma (20h15 em Lisboa), não terá a participação do Papa Francisco, que acompanhará as cerimónias a partir da sua residência, devido ao “frio intenso”.

O sumo pontífice, de 86 anos, recebeu alta hospitalar no sábado, após três dias de internamento devido a uma bronquite.