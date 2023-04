Reclusos constroem confessionários da JMJ. "Dá-me força saber que estamos a fazer isto e que o Papa vai ver"

Francisco Lopes é um dos reclusos do estabelecimento de Paços de Ferreira que integra a equipa dedicada à construção dos confessionários de madeira para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). É ele quem explica à Renascença os detalhes do que já foi feito e o que falta para terminar a obra.

“No fundo, falta pintar de vermelho, amarelo e branco que são as cores da JMJ”, resume Francisco. “O que praticamente falta são uns acabamentos e, depois, passa para a pintura”, adianta. Para o filho de marceneiro, este é um trabalho sem grandes segredos, embora, tenha dado “mais trabalho no início”, reconheceu o recluso. “Os engenheiros têm uma certa lógica para fazer as coisas, mas nós que sabemos da arte percebemos que nem sempre é assim. Tivemos de corrigir algumas coisas, mas, agora, já está tudo em ordem”, garantiu. O trabalho segue a bom ritmo. Os 50 confessionários estarão prontos entre junho e julho. Até lá, são meses de dedicação a uma obra que aproxima os reclusos de Deus e do Papa Francisco. “Quando estou na cela sozinho começo a pensar mais em Deus, sobretudo, agora depois das notícias sobre a saúde do Papa”, admite Francisco Lopes. “Dá-me força saber que estamos a fazer isto e que o Papa também vai ver e, certamente, vai gostar”, afirma o colaborador da JMJ 2023. Para José Costa, outro dos reclusos envolvidos na iniciativa, construir os confessionários para o maior encontro internacional de jovens com o Papa traz um “conforto especial”. “Faço os trabalhos com gosto, mas este dá-me mais gosto”, reconhece o recluso, que não esconde a satisfação por saber que a obra final “vai ser vista por milhares de pessoas”. “Estamos cá, mas faz de conta que estamos lá”, disse José. Já para José Conceição, a principal motivação está na vinda ao nosso país do Papa Francisco e a esperança de uma eventual amnistia, à semelhança da visita do Papa João Paulo II em 1991. “É preciso agora que o Papa Francisco se lembre também de nós para dar um perdão à gente”, atirou Conceição, confiante que, “mesmo a nível político em cada país, o Papa tem sempre uma palavra a dizer”.