"Frio intenso" em Roma obriga o Papa a falhar Via Sacra no Coliseu

Um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé anunciou esta sexta-feira à tarde que “devido ao frio intenso destes dias, o Papa Francisco vai acompanhar a Via Sacra desta noite a partir da Casa Santa Marta”.



A declaração acrescenta ainda que o Papa se unirá à oração dos que se reunirão no Coliseu de Roma.

Francisco, que teve alta do Hospital Gemmelli no passado sábado, após três dias de internamento com problemas respiratórios, jà presidir às celebrações da Semana Santa, cumprindo o que estava previsto no calendário oficial.

Na quinta-feira, durante as duas homilias que proferiu, durante na missa crismal, na basílica de São Pedro e na missa da Ceia do Senhor, numa prisão juvenil, o Papa revelou alguns episódios de tosse.

A Via Sacra desta Sexta-feira Santa tem início às 21h15, hora de Roma, e prevê-se que as temperaturas na capital italiana rondem os 10 graus.