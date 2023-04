"Ecos de paz numa terceira guerra mundial aos pedaços". Roma celebra Via Sacra no Coliseu

"Ecos de paz numa terceira guerra mundial aos pedaços". É assim que é descrita a Via-Sacra que se realiza esta Sexta-Feira Santa, junto ao Coliseu de Roma, em Itália, e que tem início às 21h15 locais (20h15 locais). Sem a participação do Papa Francisco, que acompanhará as cerimónias a partir da sua residência, devido ao “frio intenso”, a Via Sacra deste ano tem como objetivo que todos os lugares onde se sofre por conflitos, ódios e perseguições estejam presentes na oração desta Sexta-feira Santa.

“Os textos das 14 estações da Via Sacra são testemunhos ouvidos pelo Santo Padre durante as suas viagens apostólicos e noutros contextos”, lê-se num breve comunicado do Vaticano que acompanha a divulgação dos textos. É um percurso para escutar o sofrimento de Cristo “refletido no dos irmãos e irmãs que no mundo sofreram e sofrem a falta de paz”. Estas vozes “são ecos de paz que afloram nesta 'terceira guerra mundial aos pedaços', gritos que vêm de países e áreas hoje dilacerados por violências, injustiças e pobreza”. Entre os destaques da Via Sacra está uma oração conjunta entre um jovem ucraniano e um jovem russo, a 10.ª estação, em que contam a "tristeza" por deixar o seu país e a "culpa" que sentida pela guerra, respetivamente.