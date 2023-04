"Ecos de paz numa terceira guerra mundial aos pedaços". Roma celebra Via Sacra no Coliseu

Sem a participação do Papa Francisco, que acompanhará as cerimónias a partir da sua residência, devido ao “frio intenso”, a Via Sacra deste ano tem como objetivo que todos os lugares onde se sofre por conflitos, ódios e perseguições estejam presentes na oração desta Sexta-feira Santa.

“Os textos das 14 estações da Via Sacra são testemunhos ouvidos pelo Santo Padre durante as suas viagens apostólicos e noutros contextos”, lê-se num breve comunicado do Vaticano que acompanha a divulgação dos textos. É um percurso para escutar o sofrimento de Cristo “refletido no dos irmãos e irmãs que no mundo sofreram e sofrem a falta de paz”.

A recolha dos textos foi realizada por alguns Dicastérios da Cúria romana e está agrupada em 14 “vozes de paz”, que junta ainda pessoas da Terra Santa, da Africa Ocidental, da América Central e América do Sul, de Africa, da Ásia, do Médio Oriente e da península balcânica.

Na 1.ª estação, em que Jesus é condenado à morte, vozes da Terra Santa pedem a paz, mas lembram que esta "não nasce por si mesma, mas aguarda uma decisão nossa". "Hoje, como então, somos continuamente chamados a escolher entre Barrabás ou Jesus: a revolta ou a mansidão, as armas ou o testemunho, o poder humano ou a força silenciosa da pequenina semente, o poder do mundo ou o do Espírito."

Na 2.ª estação, em que Jesus é carregado com a cruz, um migrante da África Ocidental revela a sua via sacra de seis anos: "Trabalhei para pagar outra travessia. Era a sexta vez; depois de 3 dias no mar, cheguei a Malta. Fiquei num centro durante 6 meses e lá perdi o juízo; todas as noites, perguntava a Deus porquê: porquê homens como nós devem considerar-nos inimigos? Muitas pessoas que fogem da guerra carregam cruzes semelhantes à minha.

Na 3.ª estação, vozes de paz dos jovens da América Central apelam à tolerância e a uma "sociedade unida", pedindo ao Senhor que coloque no coração "o desejo de levantar alguém que está caído por terra". "não queremos violência, mas atacamos nas redes sociais quem não pensa como nós; queremos uma sociedade unida, mas não nos esforçamos por compreender quem temos ao nosso lado; pior, negligenciamos quem precisa de nós."

Na 4.ª estação, uma mãe da América do Sul, vítima de uma explosão, revela ter sentido "raiva e ressentimento". "Mas depois descobri que, se espalhasse ódio, criava ainda mais violência. Compreendi que dentro de mim e ao meu redor havia feridas mais profundas que as do corpo", indica, na estação em que Jesus encontra a Mãe.