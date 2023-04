JMJ. Voluntária passa Páscoa a mais de nove mil quilómetros de casa

“Voluntária da passa Páscoa a mais de nove mil quilómetros de casa”

Na sede da JMJ 2023, há voluntários oriundos de todos os continentes. São de 18 nacionalidades e alguns estão em Lisboa desde agosto.

Afastados da família e integrados na comunidade JMJ, os voluntários que preparam o encontro vivem esta Páscoa de forma inédita: num país diferente e no seio de famílias de acolhimento.

A vida nova que levam, dizem, dá-lhes mais espaço para refletir e aprofundar este momento litúrgico assim como a vivência de uma fé que se está a revelar de uma forma mais intensa.

É a mais de nove mil quilómetros de casa que Yesvi Elías, natural da Guatemala, vai celebrar a Páscoa, longe da família, das procissões encenadas muito características no país, longe das iguarias da mãe e de toda a família, mas junto de uma nova família, aquela a que chama agora "a família portuguesa do coração".

"Estou com a família Barreto por quem tenho já um grande carinho. Vão para o Norte de Portugal, para Santiago de Besteiros, perto de Viseu, e convidaram-me a viver a Semana Santa lá. Juntam-se em família neste que é um tempo de amor absoluto pelo Senhor", conta-nos.

E é de sorriso rasgado que revela que este período Pascal traz outra celebração que aumenta também as saudades de casa. "Esta semana é particular porque o meu aniversário é na Sexta-feira Santa, não posso celebrar porque é um dia de recolhimento, mas sei que vou sentir ainda mais o amor que Jesus tem por mim", revela.

"Entrega verdadeira"

Há menos tempo em terras portuguesas, Francisco, de Córdoba, Espanha, conta que depois de um retiro esta é uma semana de reflexão orientada por um padre espanhol que o acompanha. Longe de casa, diz que se sente mais livre e disponível para a fé.

"Uma entrega verdadeira, no sentido em que me predisponho a entregar-me e viver a Páscoa. Tenho mais tempo e tenho a sede de preparar bem o coração fora do tumulto e ruido diário, de viver mais interiormente, não de forma mais piedosa, mas interior por assim dizer", afirma.

Está há três semanas em Portugal e ganhou cinco irmãos: os filhos da família portuguesa que o acolheu. O desafio de se tornar voluntário atravessou-se sem contar, mas a resposta positiva não demorou. "Nem pensei muito”, conta.

Afastada da família que ficou em Paris, em França, Angélique entrega-se a uma nova vivencia da fé.

"Estou a dar um ano da minha vida à Igreja nesta missão. Na Semana Santa, tenho oportunidade de estar com uma comunidade francesa, vou participar nas missas e na vigíla pascal. São amigos franceses que conheci cá e um deles vai ser mesmo batizado durante a vigília", diz.

A Páscoa vai ser diferente, só ela e a fé, numa reconversão profunda que há muito procurava.

Páscoa é sinónimo de ressurreição, de renovação, de regresso à vida e ao interior mais profundo, mas é tempo também de alguns doces e iguarias.

"Em França, nesta altura, temos sobretudo os ovos de Páscoa, de chocolate, que recebi já da minha família nova cá em Portugal e sei que também que é o que os portugueses comem por estes dias."

A JMJ realiza-se me Lisboa de 1 a 6 de Agosto.

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 e Fundação Santander Portugal estabeleceram uma parceria para oferecer 200 bolsas para apoiar voluntários que venham participar na preparação do “maior encontro de jovens de todo o mundo” com o Papa.

Cada bolsa tem o valor de 750 euros e terá como objetivo apoiar quem queira participar como voluntário na organização e preparação da JMJ Lisboa 2023, entre 15 de maio e 14 de agosto.

As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 30 de abril e deverão ser submetidas através da plataforma do Santander.

Os candidatos devem ter idade igual ou superior a 18 anos, bons conhecimentos de uma das cinco línguas oficiais da JMJ Lisboa 2023 (português, inglês, espanhol, francês e italiano) e deverão disponibilizar-se durante oito horas diárias.

Os candidatos podem escolher uma das seguintes áreas de trabalho: acolhimento e voluntariado, no apoio ao peregrino e gestão de locais; comunicação, no design, na relação com a imprensa ou na criação de conteúdos; finanças, na reconciliação bancária; logística, na gestão de espaços, montagem e manutenção de estruturas; e pastoral, na direção artística e no Festival da Juventude.

Das bolsas que serão atribuídas, 90% será para cidadãos portugueses e 10% para candidatos estrangeiros.