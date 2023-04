D. Manuel Clemente diz que celebra pela última vez a Páscoa enquanto patriarca de Lisboa

D. Manuel Clemente deixou, esta quinta-feira, uma mensagem de agradecimento aos padres de Lisboa, na última Missa Crismal a que preside enquanto patriarca. “Uma última coisa vos quero dizer, porque também última será, certamente, a Missa Crismal em que vos falo na presente nesta condição, e a palavra que vos deixo é de gratidão e de ação de graças a Deus”, declarou, na Sé Patriarcal.



D. Manuel faz 75 anos a 16 de julho próximo, data em que o Direito Canónico estabelece que os bispos devem apresentar o pedido de renúncia ao Papa.

Lembrando que “todos os membros da Igreja devem reconhecer-se como pecadores”, D. Manuel Clemente sublinhou, durante a homília, o trabalho desenvolvido pelos padres. “Nada nos demite da obrigação de correspondermos cada vez mais e melhor à graça que nos salva e envia, mas que a tristeza não encubra o bem que fazeis e a realidade que tão positivamente sois, caríssimos sacerdotes”.

O patriarca de Lisboa afirmou ainda que “é certo que as falhas de cada um são mais mediatizadas do que a caridade pastoral do magnifico conjunto que integrais”.

A “oportunidade” da JMJ e o perdão renovado às vítimas de abusos

Na celebração em que o clero renova as suas promessas sacerdotais, o cardeal-patriarca de Lisboa voltou a pedir perdão às vítimas dos abusos e sublinhou a necessidade de as apoiar.

“Compartilho a disposição firme de fazer das comunidades lugares seguros. Todos estamos comprometidos nisto e certamente não falharemos”, disse, recordando que “no site do Patriarcado está o endereço da comissão de proteção de menores, sempre disponível e ativo”.

Na homília, D. Manuel Clemente mencionou ainda a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa em agosto. “Não podemos desaproveitar esta oportunidade para o rejuvenescimento da Igreja em Portugal, contando depois com tantos milhares de jovens e a experiência criativa que assim ganharam."

O patriarca de Lisboa recordou ainda a “mobilização inédita dos jovens” que criou “uma grande rede de planeamento e ação que poderá constituir a base de uma pastoral juvenil renovada nas nossas dioceses”.

Depois de ter terminado a homília, dizendo “Agradeço-vos, agradeço-vos sempre”, o Patriarca de Lisboa foi aplaudido pela assembleia.