Missionário de 34 anos morto a tiro no Burkina Faso

Um missionário zambiano, de 34 anos de idade, foi morto a tiro na quarta-feira, dia 29 de março, na capital do Burkina Faso, por militares que, alegadamente, tentavam impedir um indivíduo de ultrapassar uma zona de segurança.

De acordo com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), o missionário viajava num veículo que passava na ocasião pelo local e terá sido alvejado, embora se desconheçam os pormenores do que terá acontecido.

Moses Simukonde era missionário há seis anos, e já tinha estado antes ao serviço da Igreja no Níger. Atualmente trabalhava na casa de acolhimento dos padres brancos, como também são conhecidos os Missionários de África, em Ouagadougou, a capital do Burkina Faso.

Segundo a AIS, foi o segundo elemento da Igreja morto de uma forma violenta neste país de África desde o início do ano.

Recorde-se que no dia 2 de janeiro, o padre Jacques Yaro Zerbo, de 67 anos de idade, foi assassinado às mãos de homens armados em Soro, na região noroeste do país.

Burkina Faso atravessa um período de instabilidade em consequência de sucessivos golpes militares. O mais recente aconteceu no dia 30 de setembro do ano passado, apenas oito meses após o tenente-coronel Damiba ter tomado o poder do ex-presidente Kaboré. O novo homem forte do país é, agora, o capitão Ibrahim Traoré.