Lisboa 2023: JMJ lança proposta de reflexão sobre "grandes temas" do pontificado de Francisco

O Comité Organizador Local (COL) da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 anunciou esta sexta-feira o lançamento de um novo modelo de catequese – os ‘Encontros Rise UP’ -, com uma série de encontros preparatórios, entre abril, maio e junho.

“Propõe-se aos jovens de todo o mundo serem os protagonistas da reflexão sobre os temas centrais para o mundo e para a vida em sociedade: Ecologia Integral, Amizade Social e Misericórdia”, indica uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

As propostas partem de reflexões fundamentais do pontificado do Papa Francisco, como as encíclicas ‘Laudato Si’ (2015), sobre a ecologia integral, e ‘Fratelli Tutti’ (2020), sobre a fraternidade humana e amizade social, além do Jubileu extraordinário da Misericórdia (2015-2016).

Com o lançamento do itinerário catequético ‘Rise UP’, a JMJ Lisboa 2023 quer “proporcionar a todos os jovens uma experiência alinhada com o caminho sinodal 2021-2024, atualmente em curso na Igreja Universal” sob o tema ‘Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão’.

Pretende-se escutar os jovens e que eles se escutem uns aos outros, mobilizando-os para o debate dos temas que serão depois trabalhados nos Encontros ‘Rise UP’ durante a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023″.

Os encontros preparatórios são abertos a todos os jovens que desejem participar, desde grupos de catequese, grupos de jovens, movimentos e realidades eclesiais ligados à juventude e à pastoral universitária, independentemente de serem ou não peregrinos da JMJ 2023.

“Os grupos poderão organizar as sessões de acordo com as suas necessidades, sendo-lhes disponibilizado material de apoio, sendo ainda convidados a enviar as suas reflexões”, adianta o COL.

Escutar, através de encontros preparatórios onde possam refletir e expressar livremente o que sentem e pensam sobre os temas

Sonhar, através do diálogo entre os participantes sobre possibilidades de caminho futuro (O que sinto diante do que ouvi? A que me inspira?)

Levantar-se, com a síntese final dos encontros a partilhar na plataforma JMJ Lisboa 2023, de modo a dar continuidade a esta reflexão conjunta.

O itinerário catequético ‘Rise UP’ será realizado faseadamente e ao longo de três etapas até à JMJ Lisboa 2023:

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo passado pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A próxima edição internacional vai decorrer na capital portuguesa de 1 a 6 de agosto deste ano, após ter sido adiada 12 meses, por causa da pandemia de Covid-19.