Santuário de Fátima reza pela saúde do Papa Francisco

O Santuário de Fátima vai fazer, a partir desta quinta-feira, uma prece especial pelo restabelecimento da saúde do Papa Francisco que, desde quarta-feira à tarde, está internado no hospital Gemelli, em Roma, a recuperar de um problema respiratório.

De acordo com o Santuário, em todas as missas será feita uma prece pelas melhoras do Papa.

“Pelo Santo Padre Francisco para que, por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado”, é a oração que será rezada em todas as celebrações. incluindo o terço das 12h00 e das 21h30.

Francisco, 86 anos, foi conduzido ao hospital Gemelli, em Roma, na quarta-feira e diagnosticado com uma infeção respiratória que exige “alguns dias” de tratamento, informou o Vaticano.

Segundo a agência de notícias italiana ANSA, Francisco passou uma noite tranquila no hospital e a equipa médica está otimista com a sua recuperação.

A equipa médica “está muito otimista” e, se não houver surpresas, Francisco poderá receber alta a tempo para as celebrações do Domingo de Ramos, no dia 2 de abril, informou a ANSA, citando fontes hospitalares não identificadas.