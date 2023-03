Carlos Moedas confiante na vinda do Papa à JMJ Lisboa 2023

O presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas mostra-se confiante na presença do Papa a Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), em agosto.



"Não tenho informação previligiada", começou por dizer o presidente da Câmara de Lisboa, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas, à margem do encontro com o presidente do Partido Popular espanhol, Alberto Núñez Feijóo, esta quinta-feira, nos Paços do Concelho.

O autarca diz que “não há nenhum indício” de que Francisco não marque presença nas Jornadas.

“Sabemos que o Santo Padre tem uma grande, grande vontade e fará tudo para estar connosco, aqui, em Lisboa”, sublinhou.

“É normal que, com a sua idade, tenha se deslocado ao hospital. A saúde de SuaSantidade é, obviamente, uma prioridade, mas não há nenhum indício que isso não aconteça. Estamos muito contentes”, rematou.

Aproveitando a presença dos meios de comunicação espanhóis no local, Moedas lançou-lhes um convite: "Lisboa é uma cidade aberta ao mundo. E estará no centro do mundo, pensando no futuro. Os temas mais importantes para a humanidade, como a sustentabilidade, a luta contra as alterações climáticasa, a paz serão temas em discussão. E receberemos todos os jovens que possam vir do nosso pais irmão."

Francisco, 86 anos, foi conduzido ao hospital Gemelli, em Roma, na quarta-feira e diagnosticado com uma infeção respiratória que exige “alguns dias” de tratamento, informou o Vaticano.

Segundo a agência de notícias italiana, ANSA, a equipa médica está “muito otimista” com a sua recuperação e admite que o Papa poderá receber alta a tempo das celebrações de Domingo de Ramos, a 2 de abril.