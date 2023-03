Papa pede orações pelas vítimas do incêndio em Ciudad Juarez

“Rezemos pelos migrantes que faleceram ontem num trágico incêndio em Ciudad Juarez, no México, para que o Senhor os receba no seu Reino e dê consolo às famílias”, disse o Santo Padre no final da Audiência geral desta quarta-feira.

“Rezemos por eles”, pediu Francisco.

O acidente causou 39 mortos e 29 feridos e ocorreu durante a noite, nas instalações federais do Instituto Nacional para a Migração (INM) localizadas, um centro de apoio aos migrantes, localizado ao lado da fronteira com os EUA. As vítimas são provenientes da Colômbia, do Equador, de El Salvador, da Guatemala, das Honduras e da Venezuela.

Segundo refere a imprensa, citando as autoridades locais, o acidente deflagrou depois de um grupo de 71 migrantes ter sido detido nas ruas da cidade, onde pediam esmola, sendo depois levados para o referido Instituto. O presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, também revelou que o incêndio foi iniciado por migrantes que protestavam contra a sua iminente deportação.

"Presumimos que, ao saberem que seriam expulsos, [os detidos] colocaram colchões à porta do Centro de acolhimento e pegaram-lhes fogo”, afirmou o chefe de Estado.

A presença de migrantes naquela área intensificou-se desde que os Estados Unidos anunciaram novas medidas, incluindo a deportação imediata de migrantes terrestres provenientes do Haiti, Venezuela, Nicarágua e Cuba. O governo mexicano tem enfrentado críticas de organizações de direitos humanos por aceitar as políticas dos Estados Unidos e enviar mais de 20.000 agentes das Forças Armadas para controlo de imigração junto às fronteiras.

Segundo organizações civis mexicanas, 2022 foi o ano mais trágico para os migrantes, com quase 900 pessoas que morreram ao tentar atravessar sem documentos as fronteiras do México para os Estados Unidos.

O Papa Francisco visitou a Ciudad Juarez, em 17 de fevereiro de 2016, onde celebrou missa, visitou um centro prisional e deixou um veemente apelo ao respeito pelos direitos humanos e dos migrantes, numa breve saudação mesmo junto às vedações da fronteira com os Estados Unidos.