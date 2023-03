Papa Francisco tem uma "infeção respiratória" e vai ficar internado

O Papa tem uma infeção respiratória, revelaram os exames realizados esta quarta-feira na Policlínica Gemelli, em Roma. Francisco vai ficar internado para tratamento.

O problema de saúde do Papa Francisco exigirá alguns dias de "terapia médica hospitalar adequada" e vai obrigar ao cancelamento dos compromissos previstos na agenda do Santo Padre.

A informação foi avançada ao final da tarde desta quarta-feira pelo diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

O Papa Francisco, de 86 anos, queixou-se nos últimos dias de "algumas dificuldades respiratórias", indica Matteo Bruni, e foi esta quarta-feira submetido a exames médicos na Policlínica Gemelli.

"O resultado dos mesmos detetou uma infeção respiratória (excluindo a infeção por Covid-19) que exigirá alguns dias de terapia médica hospitalar adequada", refere o porta-voz do Vaticano.



De acordo com Matteo Bruni, o Papa Francisco "está sensibilizado com as muitas mensagens recebidas e expressa a sua gratidão pela proximidade e orações”.

O Papa participou esta quarta-feira de manhã na audiência geral das quartas-feiras na Praça de São Pedro, antes de ser levado para a Policlínica Gemelli.



O Vaticano disse, inicialmente, que Francisco foi ao hospital para realizar exames de rotina, que acabaram por detetar o problema de saúde.

Além dos problemas num joelho, que afetam a locomoção, em julho de 2021, o Papa Francisco foi operado aos intestinos devido a uma diverticulite.

A notícia do internamento e da infeção respiratória acontecem poucas semanas depois do Papa Francisco assinalar o 10.º aniversário do seu pontificado.