Sismo na Turquia e Síria. Papa envia 10 mil medicamentos

O Papa vai enviar 10 mil medicamentos para as vítimas do terramoto que abalou a área na fronteira entre a Turquia e a Síria no passado dia 6 de fevereiro, causando mais de 50 mil mortos.

O Dicastério para o Serviço da Caridade enviou, em nome do Papa, uma ajuda à população afetada.

A iniciativa foi divulgada esta terça-feira e conta com a colaboração da embaixada da Turquia junto da Santa Sé. Entre ontem e hoje, os 10 mil medicamentos chegam a bordo de aviões turcos.

O comunicado da Santa Sé recorda que, imediatamente após o terremoto, que causou quase 2 milhões de desalojados na Turquia, o serviço apostólico para a caridade do Papa se mobilizou enviando alimentos enlatados, além de fraldas e outros materiais para as necessidades mais urgentes.

A par disso, foram ainda enviadas 10 mil camisolas térmicas para serem distribuídas na zona de Iskenderun, entre a Turquia e a Síria. Um segundo carregamento de três paletes de medicamento já tinha sido enviado pela Santa Sé a 23 de fevereiro passado.