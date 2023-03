"Satélite da Esperança" leva palavras do Papa ao espaço

A 10 de junho deste ano, um foguete espacial vai ser lançado da base de Vandemberg, na Califórnia, com o objetivo de colocar em órbita um pequeno satélite com o livro “Por que tendes medo. Ainda não tendes fé?”, em formato “nanobook”.

Trata-se de uma reprodução do livro com textos e fotografias do inesquecível momento de oração presidido pelo Papa Francisco, na tarde de 27 de março de 2020, totalmente sozinho na Praça de São Pedro, devido à pandemia de Covid-19.

Uma versão “mini” deste livro foi, entretanto, enviada para o Depósito Universal de Sementes, no “Svalbard Seed Volt”, situado no Pólo Norte, inserido como “semente de esperança”. E nesta segunda-feira, a Santa Sé divulgou que o projeto espacial “Spes Satelles” (“Satélite da Esperança”) deverá levar também para a órbita terrestre uma versão ainda mais reduzida desta mensagem do Santo Padre.

“Se naquela noite o Papa Francisco, da Praça de São Pedro, tomou a colunata como abraço a toda a humanidade, agora com a viagem do satélite queremos estender ainda mais esse abraço”, disse o monsenhor Lucio Adrian Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé.

O objetivo principal é “que aquela bênção não acabe e que permaneça o apelo para sermos irmãos, sabendo que estamos todos no mesmo barco e todos remando juntos, para construir um mundo de paz, no meio de tantas dificuldades”.

Este formato “nano”, com forma quadrada e apenas dois milímetros de espessura, é uma reprodução microscópica em formato digital do livro original que inclui 150 páginas com texto e fotografias.

O projeto, realizado por várias universidades e institutos científicos e de investigação, conta com a participação da Agência Espacial Italiana, o Instituto para o Diálogo Global e a Cultura do Encontro, D-Orbit, bem como a Pastoral Digital da arquidiocese da Turim.

“Estamos gratos por termos conseguido realizar este objeto microscópico, é um pequeno passageiro num satélite que levará uma voz de esperança universal”, comentou o Padre Luca Peyron, responsável pela pastoral digital da arquidiocese de Turim