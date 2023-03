Procissão do Enterro do Senhor em tarde de Sexta-feira Santa

Em Rio Tinto, concelho de Gondomar, está marcada para Sexta-feira Santa a Procissão do Enterro do Senhor.

A organização diz que é "a maior procissão da Semana Santa do Grande Porto". A iniciativa está marcada para dia 7 de abril, dia de Sexta-feira Santa.

Em nota enviada à Renascença, a organização adianta que “a Procissão do Enterro expressa o sentimento, a comoção e a devoção dos católicos com a morte de Cristo na cruz e o seu enterro. Estas procissões começaram a realizar-se em finais do séc. XV e inícios do séc. XVI, oriundas de tradições vindas de Jerusalém".

"Era uma procissão «teofórica», pois levava-se o Santíssimo Sacramento numa urna. O Concílio de Trento proibiu estas procissões fora dos templos, e assim foi introduzida a imagem do Senhor Morto”. “Em Rio Tinto, esta secular procissão segue o esquema mais antigo: a realização da procissão no período da tarde. Segundo o relato bíblico, Jesus morreu cerca das três horas da tarde, seguindo-se depois a sua descida da cruz e sepultamento”, prossegue a nota.

No dia 7 de abril, às 16h, realiza-se a Celebração da Paixão do Senhor, seguindo-se às 18h a Procissão do Enterro.