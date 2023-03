Missão na Guiné-Bissau. Jovens de Cluny organizam concerto solidário

O grupo de Jovens Missionários Cluny (JMC) realiza na quinta-feira, 30 de março, um concerto solidário para recolher fundos para uma missão para a Guiné-Bissau.



A iniciativa pretende promover “uma noite especial” com as canções de Miguel Loureiro, estudante do 5.º ano de Medicina e que é um dos jovens do grupo que pretende partir em missão.

Em declarações à Renascença, Miguel Loureiro sublinha que “a ideia é poder rezar através da música e ao mesmo tempo vivermos uma história e dessa forma proporcionar a quem estiver presente identificar-se e sentir-se tocado pelo que possa emergir daí”.

O jovem estudante apela à participação porque “para além de usufruir de uma noite de oração cantada, também se pode ajudar os Jovens Missionários de Cluny” que pretendem partir em missão para Farim, na Guiné-Bissau.

"Atualmente, já lá está uma comunidade das irmãs de S. José de Cluny, que nos deu a ideia de que a nossa ajuda podia ser benéfica, nomeadamente em questões do ensino, nos postos de saúde locais, e também no projeto de criação de uma universidade”.

“Eles precisam de ajuda não só da mão-de-obra, mas também na angariação de fundos para levar a obra a cabo”, sublinha.

O concerto vai decorrer na residência Universitária São José de Cluny, na Rua do Breyner, 401, no Porto, e o bilhete custa três euros, sendo a totalidade a reverter para o custo da Missão.

O grupo JMC é um projeto missionário católico formado por jovens identificados com o carisma da Congregação das Irmãs de S. José de Cluny.