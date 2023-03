Jovens de Leiria em contagem decrescente para a JMJ. "Sentir a presença do Papa vai ser mesmo incrível"

Para o coordenador do comité, “estamos no bom caminho”. Em declarações à Renascença , o padre André Batista disse acreditar que, “através da Jornada Mundial da Juventude, o Espírito Santo tocará o coração de muitos jovens”, mesmo que sejam de outras confissões religiosas”.

Segundo o comité organizador diocesano, neste momento, estão inscritos 1.072 jovens, de 116 grupos de toda a diocese, mas o objetivo é chegar aos 1.500 no final de maio , quando encerrarem as inscrições.

Por enquanto, o comité não tem essa informação, pois ela não é pedida aquando da inscrição, mas o sacerdote revela que “temos conhecimento de jovens de outros ritos católicos que vêm na pré-jornada”.



Ver o Papa nem que seja "apenas como uma formiga"



Para muitos jovens da diocese, o ponto alto da Jornada será o encontro com o Papa Francisco.

André Taborda tem 19 anos e estuda fisioterapia no Instituto Politécnico de Leiria. A experiência na Missão País, em Minde, marcou-o, por isso, a perspetiva de estar com jovens diferentes, na JMJ, é super aliciante.

O jovem, que vai pela primeira vez ao evento, confessou à Renascença que “estar com jovens de todas as nacionalidades e outras culturas e conhecer o modo como vivem e as suas músicas vai ser muito engraçado”. No entanto, o momento mais importante “será estar com o Papa”, mesmo que seja a vê-lo “apenas como uma formiga”.