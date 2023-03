Bispo do Porto entregou processos de alegados abusadores ao Vaticano

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, entregou quinta-feira, no Vaticano, o resultado do inquérito preliminar relativo à lista dos alegados abusadores.

Em comunicado, a Diocese do Porto informa também que a lista com os nomes foi enviada à Procuradoria-Geral da República (PGR), no dia 10 de março, “tal como a recebeu da Comissão Independente”.

A diocese adianta, ainda, que a documentação relativa a cada um dos processos foi entregue pessoalmente por D. Manuel Linda, no Dicastério para a Doutrina da Fé, o organismo no Vaticano responsável pelos casos de abusos sexuais de menores.