Abusos. Padre suspeito em Lisboa diz-se alvo de "abjeta e monstruosa difamação"

Aos paroquianos assegura que nada fez “de errado, de desrespeitador ou de criminoso”, mas explica que apesar disso se colocou “à disposição do Patriarca de Lisboa, para que tomasse as medidas cautelares que entendesse adequadas, no âmbito da investigação prévia” que irá ser feita. “Eu próprio reclamo que essas diligências tenham lugar e que se iniciem com a máxima brevidade”, acrescenta.

“Percorrerei, agora, este caminho de pedras com profunda confiança em Deus, em amor à Igreja e em obediência ao meu Patriarca, enfrentando esta abjeta e monstruosa difamação. Sacrifico-me na esperança de poder estar a contribuir para o bem maior da Igreja”, sublinha ainda o sacerdote, que para além de ser pároco das igrejas de São Nicolau e da Madalena, é também diretor do Departamento do Turismo do Patriarcado de Lisboa e do Departamento da Mobilidade, e assistente nacional da ACEGE, a associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE).

A mensagem divulgada esta quarta-feira confirma que faz parte do grupo de quatro sacerdotes no ativo que o cardeal patriarca D. Manuel Clemente anunciou, terça-feira, ter afastado do exercício público de funções, enquanto decorrerem as diligências processuais, seguindo a recomendação nesse sentido da Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis.