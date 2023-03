Ciclone Freddy. Autoridades alertam para surto de cólera no Centro de Moçambique e bispos pedem solidariedade

A Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) apela à solidariedade para com as vítimas do ciclone Freddy e relata um cenário de destruição em Quelimane, a capital da província da Zambézia.

Em entrevista à Renascença, D. António Juliasse, bispo de Pemba e secretário-geral da CEM, adianta que “muitas famílias ficaram sem abrigo e vivem ao relento, ou estão temporariamente acolhidas em escolas básicas”.

O bispo refere que “em Quelimane, não há comida e a cidade ficou também sem água potável e sem eletricidade”.

“Há imensas casas destruídas, campos de cultivo totalmente destruídos e também muitas infraestruturas ficaram destruídas, as pessoas ficaram sem nada”, reforça.

Associado às consequências do ciclone, “o Ministério da Saúde de Moçambique já alertou para o aparecimento de um surto de cólera”, na região.

De acordo com o bispo de Pemba, o Instituto Nacional de Gestão e redução de Risco de Desastres atualizou o número de mortes na sequência do temporal, apontando agora para 143 vítimas.