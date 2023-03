Papa dá os parabéns aos pais e sublinha exemplo de paternidade de São José

Este domingo de manhã, o Papa saudou os pais de todo o mundo, apresentando São José como exemplo de paternidade numa data que se celebra o Dia do Pai.

"Hoje damos os parabéns a todos os pais. Que encontrem em São José o modelo, o apoio e o conforto para viver bem a sua paternidade", salientou Francisco, perante milhares de pessoas na praça de São Pedro, no Vaticano.

Em 2020, o Papa havia proclamado o Ano de São José com a carta apostólica "Patris corde", visando ajudar as pessoas a redescobrir a "extraordinária figura" que é São José.

No encontro de oração deste domingo, o Papa voltou a recordar o conflito na Ucrânia e evocou ainda as vítimas do sismo que, este sábado, atingiu o sul do Equador e o norte do Peru.



"Ontem, no Equador, um terramoto causou mortos, feridos e enormes danos. Estou próximo do povo equatoriano e asseguro as minhas orações pelos defuntos e todos os que sofrem."

O abalo, de 6,8 na escala de Richter, fez, pelo menos, 15 mortes, 14 das quais em território equatoriano. No Peru, confirma-se a morte de uma criança de 4 anos.