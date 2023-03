Eutanásia. Vaz Patto espera veto do PR porque "um veto político é um testemunho"

Noutro plano, Pedro Vaz Patto volta a defender a ideia de que a Igreja deve indemnizar as vítimas de abusos. "A questão deve situar-se num plano moral, porque há um dever de solidariedade para com estas pessoas”, defende.

Temos de reconhecer - e nem sempre isso tem sido reconhecido, no meio de tantas críticas à Conferência Episcopal - que, logo após a publicação do relatório da Comissão Independente, foi afirmado que a Igreja garantiria o apoio psicoterapêutico a todas as vítimas, independentemente da questão jurídica. A coordenação nacional das comissões diocesanas até manifestou a disponibilidade de um grupo de psicólogos em colaborar neste apoio, que é talvez a forma mais adequada de minorar os danos provocados por estes crimes.

Nesta nossa nota, fazemos referência a uma afirmação do Papa, muito recente, no âmbito das intenções de oração para este mês de março, na qual diz que não basta pedir perdão: é necessário, mas não suficiente. Portanto, tem de haver gestos concretos no sentido do apoio às vítimas destes abusos.

É a primeira vez que a Comissão Nacional Justiça e Paz aborda este tema, mas, sem dúvida, entra no âmbito das suas competências. Está em causa uma questão de justiça e também, de alguma maneira, de paz, uma paz que se pretende restabelecer entre as vítimas e a própria Igreja. Uma reconciliação, digamos assim.

Eu acho que sim, já o disse e também devo reconhecer que já houve declarações de alguns senhores bispos contrárias àquela declaração inicial de que a questão dependeria sempre do próprio abusador, que a responsabilidade seria apenas do abusador. Ora, isto não se verifica nesta grande percentagem de casos em que ele já faleceu, não é? Portanto, ficariam afastadas essas possibilidades. Também em muitas situações, as possibilidades económicas do abusador não contemplam a possibilidade de reparar de uma forma significativa as vítimas. Acho que a questão deve situar-se num plano moral, porque há um dever de solidariedade para com estas pessoas.

Se fossemos para esse âmbito do judicial, seria muito penoso para as vítimas, antes de mais. Mas para a própria Igreja também seria.

Se fossemos discutir esta questão no plano jurídico, seria muito complexo, não seria a forma de estabelecer esta reconciliação entre as vítimas e a Igreja. Ou, pelo menos, tentar. A Igreja não pode impor esta reconciliação, tem de respeitar aquelas pessoas que, de facto, continuam revoltadas com a forma como foram tratadas, mas, na medida do possível, deve dar alguns passos no sentido de restabelecer este este relacionamento.

Sim. No plano jurídico, nós podemos discutir até que ponto é que há uma responsabilidade da própria instituição. Isso dependerá da questão de saber se houve alguma culpa da parte da hierarquia, quando teve conhecimento dos casos, se não atuou e, por esse motivo, eles se repetiram. Não terá sucedido assim sempre, alguns destes casos só agora é que são conhecidos, só agora é que as pessoas apresentam queixa e, até, revelam os factos a qualquer outra pessoa.

Não é exatamente da mesma forma que há um dever de solidariedade para com quaisquer vítimas de guerras, por exemplo, mesmo que não haja culpa nenhuma - e a Igreja muito tem feito para apoiar refugiados, etc. -, é mais do que isso, porque temos de ver que estas pessoas, por um lado, devem ser reconhecidas como filhos e filhas da Igreja. São parte da Igreja do Senhor. O sofrimento das vítimas é um sofrimento da Igreja, são tão parte da Igreja, são tão parte do corpo da Igreja como são os bispos e os sacerdotes, é importante ter esta consciência.



O seu sofrimento vem precisamente de algo que aconteceu no âmbito daquela comunidade, daquele local, onde deveriam sentir-se ajudadas no seu pleno desenvolvimento, no desenvolvimento integral como pessoas. Foi exatamente o contrário que sucedeu. Daí, que haja este particular dever solidariedade, que também se traduz nesta forma de apoio. Não se trata de conceder um preço ao sofrimento. Este é um dano que se procura indemnizar, não no sentido de que, com o dinheiro, se afasta o sofrimento. Não é essa, não pode ser essa a finalidade. A indemnização situa-se entre, por um lado, um valor que seja significativo, que não seja meramente simbólico, que possa de alguma maneira, compensar o sofrimento através do acesso à possibilidade de satisfazer outras necessidades, que o dinheiro permite, mas sem a pretensão de, dessa forma, cobrir e anular o sofrimento, porque isso nunca seria possível, por muito elevada que fosse a indemnização.

Como tem visto as diversas respostas dos bispos diocesanos na análise à célebre lista da Comissão Independente? O ruído gerado é aceitável?

Eu acho que há aqui algum equívoco que deve ser esclarecido. Não é pelo facto de uma diocese não ter, de imediato, proibido ou afastado um sacerdote da prática do ministério sacerdotal, como medida cautelar, que podemos concluir que há alguma tentativa de encobrimento, como terá havido no passado. Isso é uma conclusão precipitada e aqui há duas coisas a esclarecer. Gerou-se uma confusão sobre o que é uma medida cautelar, provisória, como no processo penal do Estado se verifica com as medidas de coação - no caso mais grave, a prisão preventiva. Estas medidas não supõem uma prova definitiva e, portanto, há que distinguir a condenação numa pena e a aplicação de medidas cautelares.

A aplicação das penas depende de uma intervenção da Santa Sé e a aplicação destas medidas cautelares não depende, podem ser aplicadas já.