Papa Francisco: “É necessário abrir mais rotas de migração legal”

O Papa Francisco defende que “é necessário abrir mais rotas de migração legal” porque “a migração segura, ordenada, regular e sustentável é do interesse de todos os países”.

Francisco esteve reunido este sábado com centenas de refugiados e suas famílias, juntamente com as comunidades que os acolhem, e que chegaram à Europa através de corredores humanitários. É uma audiência que decorre no Vaticano.

O Papa enalteceu o trabalho das comunidades e das famílias de acolhimento que atuam quando os políticos falham.

“O vosso trabalho de identificação e acolhimento de pessoas vulneráveis procura responder da forma mais adequada a um sinal dos tempos. Aponta um caminho a seguir pela Europa, para evitar que permaneçamos congelados com medo e sem visão para o futuro”, disse.

O Santo Padre lembrou ainda que a história europeia se desenvolveu ao longo dos séculos através da integração de diferentes povos e culturas. “Portanto, não devemos ter medo do futuro!”, exclamou.