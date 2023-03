O que sabemos sobre o número de alegados abusadores que a Comissão Independente atribuiu às dioceses?

A equipa de investigadores trabalhou com dioceses e congregações durante vários meses para garantir a fiabilidade dos números. Francisco Azevedo Mendes clarifica o processo que o grupo de investigação teve junto das instituições: “Ao colocar as situações testemunhadas à Comissão Independente no quadro eclesiástico, nas dioceses ou nos institutos religiosos, nós construímos listagens que foram sendo sucessivamente revistas nas reuniões de trabalho com os responsáveis eclesiásticos”, começa por explicar Francisco Azevedo Mendes. “Estas listagens estavam cronologicamente organizadas, registando as variáveis mais expressivas, sempre com respeito pelo testemunho completamente anonimizado”, sublinha. De acordo com professor, que liderou o grupo de investigação histórica, um dos elementos incluídos “nas listagens foi precisamente o nome do eventual abusador, quando ocorria no referido testemunho à Comissão Independente. Mesmo que muitas vezes só se tenha registado um nome ou um apelido, algumas vezes insuficiente para identificar uma pessoa concreta. Mas este indício foi registado”. Outras informações foram esclarecidas pelo capítulo sete do relatório da Comissão Independente, que está disponível ao público e pode ser consultado online.

Dados não podem ser “simplesmente somados”

A soma total das pessoas abusadoras constantes nas tabelas da distribuição por dioceses, congregações e instituições é de 537. Isto quer dizer que existiram 537 abusadores? A resposta é "não", de acordo com o relatório da CI e a sua metodologia de trabalho. Como refere o documento, estes dados não podem ser “simplesmente somados” e é preciso entender como é que eles estão tabelados.

Os abusos foram contabilizados nas dioceses de acordo com a data em que ocorreram. Neste processo, o grupo de investigação histórica encontrou vários desafios. Primeiro, o território das dioceses não corresponde diretamente aos distritos, o chamado enquadramento civil, segundo a qual foi desenhado o inquérito. Assim, existem correspondências que não podem ser feitas diretamente. Depois, a delimitação geográfica das dioceses não foi sempre a mesma. Isto quer dizer que um abuso decorrido na mesma paróquia pode não ter acontecido na mesma diocese, em anos diferentes. Até 1975, o Patriarcado de Lisboa abrangia as dioceses de Santarém e de Setúbal, que foram criadas nesse ano. O mesmo acontece em Braga, que incluía a diocese de Viana do Castelo, apenas criada em 1977. Portanto, todos os abusos decorridos antes destas datas foram contabilizados nos antigos Patriarcado de Lisboa e Arquidiocese de Braga. Ao mesmo tempo que as três dioceses mais recentes só incluem abusos que aconteceram depois da sua data de fundação. Mesmo abusador pode ser quantificado mais do que uma vez?

Em abusos isolados, isto não altera a quantificação das pessoas envolvidas, porque um abusador corresponde a uma pessoa abusadora. Mas, um mesmo abusador pode ser quantificado como várias pessoas abusadoras se um abuso continuado tiver ocorrido em anos diferentes na mesma paróquia, quando esta pertencia a dioceses distintas. Além disso, se um abusador tiver alterado a sua residência e diocese e tiver, em ambas, abusado sexualmente de um menor, ele terá sido quantificado como duas, ou mais, pessoas abusadoras, em diferentes dioceses. Um outro desafio é a anonimização dos registos. O inquérito apresentado às testemunhas não incluia “informações sobre a pessoa abusadora”, conforme pode ler-se no relatório. O nome do abusador, por exemplo, não consta das perguntas diretas feitas às vítimas. Estes surgem no testemunho da vítima, caso ela tenha decidido nomear ou conhecesse a pessoa que abusou de si. Parte dos registos referem-se a abusadores desconhecidos ou a pessoas nomeadas apenas com o primeiro ou último nome. Esta anonimidade do abusador faz com que a identificação de casos repetidos seja mais difícil.