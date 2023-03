Angola. Morreu D. Francisco da Mata Mourisca, bispo emérito do Uíge

Morreu, esta quinta-feira, aos 94 anos, o bispo emérito da diocese angolana do Uíge, D. Francisco da Mata Mourisca.

“É com profunda dor e consternação que recebemos há instantes a comunicação do Hospital D. Alexandre, em Luanda, na pessoa do seu diretor Masseca, que dá conta da partida de D. Francisco da Mata Mourisca para a casa do pai celeste, pelas 18h45, vítima de doença”, informou em nota o bispo da Diocese do Uige, D. Joaquim Nhanganga Tyimbe.

No documento dirigido “aos sacerdotes, religiosos e religiosas e fiéis da Diocese do Uíge, CEAST (Conferência Episcopal de Angola e São Tomé) e a todas as pessoas de boa vontade”, o atual bispo assinalou que D. Francisco da Mata Mourisca “permanecerá para sempre um evangelho vivo”.

De nome próprio José Moreira dos Santos, D. Francisco da Mata Mourisca nasceu a 12 de outubro de 1928, na então freguesia de Mata Mourisca, na Diocese de Coimbra, Portugal.

Ordenado sacerdote em 1952 e formado em Teologia Dogmática pela Universidade de Salamanca, em Espanha, D. Francisco da Mata Mourisca exerceu vários cargos de responsabilidade em Portugal.

Em 14 de março de 1967, foi nomeado bispo da então Diocese de Carmona e S. Salvador.