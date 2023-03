Caminhada pela Vida em 10 cidades do país

Para este responsável da Federação Portuguesa pela Vida , “mais do que ser contra, o que a Caminhada pela Vida quer fazer é dar testemunho de que a vida é sempre digna e sempre bela. Por isso, dia 18 sairemos à rua para dizer que a vida, por muito pequena que seja, ainda dentro da barriga da mãe, ou por muito frágil que seja no seu fim, é sempre digna, é sempre bela e merece sempre ser defendida”.

Cancelada em outubro, devido às condições meteorológicas adversas, a Caminhada pela Vida foi logo nessa altura remarcada para o dia 18 de março. A nova data acaba por coincidir com o novo momento em que o Parlamento vai reapreciar o diploma da eutanásia , depois do veto do Presidente da República e do chumbo do Tribunal Constitucional.

“É uma caminhada, mas são 10 cidades que se unem. A maneira como a Caminhada pela Vida tem vindo a crescer, é algo que nos alegra muito e é também sinal de que existe um povo que, de facto, está interessado em dar este testemunho”, sublinha ainda, lembrando que o trabalho nesta área não se limita a este momento público.

“As pessoas que fazem a Caminhada pela Vida são aquelas que já no seu dia a dia a defendem nas associações, a defendem politicamente, e a defendem no apoio às famílias. E todas estas pessoas que durante o ano, nas associações e na sua vida privada, dão o seu tempo para ajudar a proteger a vida, neste dia querem sair à rua para dizer às grávidas que atravessam um momento de dificuldade, às famílias que não sabem o que fazer com um bebé que está para vir, e às pessoas que estão doentes em fim de vida, que não estão sozinhos”.

“Participem de alma e coração”

A iniciativa “não é confessional”, mas a Federação Portuguesa pela Vida agradece o incentivo que têm recebido da hierarquia da Igreja, nomeadamente do cardeal patriarca de Lisboa, mas também “outros bispos foram disponibilizando apoio. O arcebispo de Évora gravou uma mensagem e fez-nos chegar uma carta, e vários outros bispos. Temos recebido todo o apoio. Para nós é um sinal muito positivo”, refere.

Na mensagem que divulgou em outubro, quando a Caminhada esteve prevista, e que agora é renovada, o patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, apela à mobilização dos cristãos, lembrando que é importante assumir em público a defesa dos “valores da vida”.

"Como tem acontecido nos outros anos, também desta vez desejo a todos os que se dispõem a participar na Caminha pela Vida que participem de alma e coração, como sempre acontece, e com adesão cada vez maior de famílias e de grupos”. Para o cardeal, quem está “do lado da vida” não pode deixar de assumir publicamente os valores que defende, a par de ações concretas.

“É importante que digamos em público aquilo que nos vai no coração e o nosso compromisso em relação à vida, que tem os obstáculos que sabemos, na vida de muita gente, na dificuldade em prosseguir, em problemas que se levantam, quer quanto à conceção, quer agora em relação à morte natural. Mas, nós estamos realmente do lado da vida e queremos manifestar isso, não apenas numa caminhada de um dia, mas na caminhada de todos os dias, na solidariedade com as situações difíceis, colaborando com tudo aquilo que proteja e promova a vida humana”, afirma.

Os locais e horários da Caminhada pela Vida podem ser consultados no site e nas redes sociais da Caminhada pela Vida e da Federação Portuguesa pela Vida.