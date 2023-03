​Diocese de Setúbal recebeu cinco nomes de alegados abusadores

A Diocese de Setúbal anunciou esta terça-feira que recebeu da Comissão Independente cinco nomes de padres que, alegadamente, cometeram abusos sexuais contra menores.



Um sacerdote já não se encontra na Diocese de Setúbal, outro encontra-se afastado do exercício público do ministério após dois processos canónicos e um terceiro já tinha sido afastado preventivamente e retomou o exercício do ministério.

Em relação a outros dois nomes, o administrador diocesano, o padre José João Aires Lobato, refere que pediu mais informação à Comissão Independente.

A Diocese de Setúbal promete continuar a contribuir para “erradicar, de modo justo e eficaz, os abusos contra menores e adultos vulneráveis”, além de trabalhar na sensibilização e prevenção.

As diretrizes da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) sobre o abuso de menores e adultos vulneráveis "estão a ser revistas tendo em conta as sugestões e recomendações" do relatório final da Comissão Independente (CI), anunciaram os bispos, que estiveram reunidos em Fátima.



Os bispos portugueses acreditam que a Igreja está "num ponto sem retorno" em matéria de combate aos abusos sexuais de menores.



Leia na íntegra o comunicado da Diocese de Setúbal

No passado dia 3 de março, recebi da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa uma lista de 5 (cinco) nomes de alegados abusadores, que foram objeto de análise e confronto com os dados existentes nos arquivos diocesanos. Apurou-se que os nomes indicados na referida lista se referem a padres:

Um padre encontra-se sob a jurisdição de diferente autoridade eclesiástica. Durante o tempo em que esteve sob a jurisdição do Bispo de Setúbal, nada consta sobre denúncia de abusos de menores. A informação recebida da Comissão Independente foi por mim transmitida ao atual superior eclesiástico do sacerdote.

Um padre foi objeto de dois processos canónicos, encontrando-se atualmente afastado do exercício público do ministério. Os atos de que é acusado nos processos em curso não se enquadram na natureza de “abusos de menores”, no entanto, a Comissão Independente sinaliza um abuso de menor. Aguardamos da Comissão mais pormenores para organizar processo.

Um padre foi objeto de processo canónico por abuso sexual de menores, já concluído. Cumpridas as medidas daí decorrentes, o sacerdote que tinha sido afastado preventivamente retomou o exercício do ministério. Caso os testemunhos recolhidos pela Comissão Independente configurem novos factos, será iniciado novo processo.

Em relação aos outros dois sacerdotes, não existem, nos arquivos diocesanos, informações que permitam averiguar as denúncias que levaram a incluir estes sacerdotes na lista de alegados abusadores elaborada e entregue pela Comissão Independente.

Continuo a aguardar, desta Comissão, informações que serão devidamente tratadas, do mesmo modo como as que têm chegado diretamente à Comissão de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis da nossa Diocese, a fim de continuarmos a dar o nosso contributo para erradicar, de modo justo e eficaz, os abusos contra menores e adultos vulneráveis, trabalhar na sensibilização e prevenção, adotando uma atitude de “tolerância zero” perante estas situações e prestar apoio e cuidado às vítimas.

A Comissão Diocesana está disponível através do e-mail comissao.menores@diocese-setubal.pt e do telefone 265 539 941 (dias úteis, das 9h30 às 17h30).