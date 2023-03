Bispo auxiliar de Lisboa assume-se contra memorial às vítimas de abusos

Veja também:

O bispo auxiliar de Lisboa assume-se "desconfortável" com a ideia de se construir um memorial às vítimas de abusos sexuais. Em entrevista ao programa "Hora da Verdade" da Renascença e do jornal Público, o bispo auxiliar de Lisboa diz que prefere que a Igreja financie "permanentemente" projetos de apoio a vítimas como o que existe entre a diocese que integra e a APAV.

D. Américo Aguiar recusa que o Estado pague eventuais prejuízos da Igreja na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) - "absolutamente, não" - e reconhece que "anda a pedir" e tem "levado muitas negas, de grandes empresas, de grandes grupos" para que sejam parceiros do evento.



Sobre as condições anímicas do cardeal patriarca de Lisboa para a realização da Jornada num período difícil para a Igreja por causa dos abusos, o presidente da Fundação JMJ garante que D. Manuel Clemente - que este ano atinge o limite de idade - tem "toda a disponibilidade, empenho e entrega na tolerância zero e na transparência total".

D. Américo Aguiar afasta ainda a ideia de que já tenha começado a corrida à sucessão na Diocese de Lisboa, mas se o próprio for chamado a desempenhar funções admite que "em qualquer circunstância" deve "ouvir" e "agir em conformidade".

Na Jornada Mundial da Juventude, acha mesmo necessário um memorial às vítimas de abusos? Não será uma hipocrisia, depois da polémica sobre os custos, falar-se agora de mais uma obra?

Eu tenho uma leitura muito pessoal daquilo que é a questão do memorial, que nasceu de uma recomendação, já há algum tempo, da Comissão Independente. As pessoas que fizeram testemunhos manifestaram que devia existir qualquer coisa visível, material, que pudesse ter algum significado. A mim, confesso que... concordo. Não é nem a questão até dos custos.

Acha que é uma hipocrisia?

Não sei se hipocrisia é a palavra certa, mas, desde o início, [a proposta de memorial] não me fez clique.

A ideia causa-lhe algum desconforto?

Sim, sim. Principalmente para as vítimas. Não sei se é a forma mais feliz de materializar o respeito, o mea culpa e a tolerância zero. Não sei se é a forma mais feliz de o fazer, principalmente quando, nestas coisas, passa o dia, passa a romaria e passado algum tempo alguém já não sabe o que é aquilo. Não sei se é a expressão mais mais positiva daquilo que possamos e devemos fazer. Peço desculpa, mas eu tenho um fraquinho pela APAV e tenho um fraquinho pelo programa Care. Preferia que a Igreja financiasse permanentemente coisas destas.

O memorial vai em frente de qualquer forma ou não?

Isso foi uma recomendação do dia 3 de março, do encontro plenário da CEP onde eu não estive. Pelo que eu entendi, a inauguração não seria no contexto da Jornada Mundial da Juventude e depois a peça iria para outro local onde ficaria. Não sei. Vamos ver como é que ela vai evoluir, como é que se vai concretizar. Mas, colocando-me no papel das vítimas, mais monumento, menos monumento, não é qualquer coisa que me respeite. Ou, pelo contrário, até pode ser qualquer coisa que me cause algum desrespeito e eu preferiria qualquer coisa mais mensurável, qualquer coisa mais positiva, mais prática naquilo que seja uma luta total para que a tolerância zero aconteça.

Nesta altura, já não se devia conhecer o Plano de Mobilidade da Jornada Mundial da Juventude? O Governo prometeu apresentar esse plano até ao final de Março.

Todas estas áreas estão a ser trabalhadas com muito cuidado, com muita dedicação, com muita entrega da parte de todos. Da parte do Governo, as coisas estão a ser feitas. Acredito que quem está do lado de fora não tem informação tenha uma percepção de atraso e de pressão. Mas as coisas estão a ser feitas nos seus timings.

Aqui há umas semanas dizia que o orçamento da Igreja era 80 milhões. Esse número mantém-se?

Estamos a fechar o orçamento e pedimos ajuda a quem sabe economês e comunicação para nos ajudar a apresentar o orçamento de uma maneira entendível por todos, naquilo que é gasto, naquilo que é investimento, naquilo que é retorno, naquilo que é injeção na economia.

Mas a minha dúvida é: onde é que a Igreja vai buscar este dinheiro? Tem que fazer empréstimos? Ou tem o dinheiro num cofre?

Se tivéssemos esse dinheiro no cofre era mau, significava que andávamos a amealhar e não a gastar no que devíamos. A Igreja não deve desviar um cêntimo do apoio aos pobres e ao apoio sócio-caritativo para a JMJ. Uma coisa são os pobres e as pessoas que precisam de ajuda e esse dinheiro é sagrado, não deve ser desviado seja lá para o que for.