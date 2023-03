“Obrigado, Papa Francisco”, bispos portugueses agradecem 10 anos de pontificado

A Conferência Episcopal Portuguesa saúda “com alegria e agradece vivamente o ministério pastoral que o Papa Francisco foi chamado a exercer como Bispo de Roma e Pastor da Igreja Universal ao longo destes dez anos”.

Em nota enviada à Renascença, os bispos portugueses começam por lembrar as primeiras palavras de Francisco, após ter sido eleito Papa, “palavras que ficaram gravadas como indicação do que deve ser a Igreja”.

Depois, agradecem o magistério do Papa, que esteve em Fátima em 2017, as viagens apostólicas, a redobrada atenção aos mais pobres e a constante luta contra os abusos sexuais de menores e adultos vulneráveis na Igreja.

“Agradecemos ao Papa todo o intenso magistério que nos legou até hoje, a começar pela programática exortação apostólica “A Alegria do Evangelho” sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Outras exortações e encíclicas se seguiriam sobre a luz da fé, o amor na família, a santidade no mundo atual, os jovens, o cuidado da casa comum e a fraternidade. Sem esquecer as catequeses temáticas ao longo destes dez anos e inúmeras homilias, mensagens e cartas. Um fecundo magistério sempre em vista da renovação da Igreja, para que retome com vigor a sua essencial dimensão sinodal e missionária”, lê-se na nota.

Os bispos agradecem também ao Papa Francisco “a redobrada atenção aos mais pobres, sinalizada com a celebração anual do Dia Mundial dos Pobres, a constante luta contra os abusos sexuais de menores e adultos vulneráveis na Igreja, convocando toda a Igreja para a tolerância zero, o cuidado pelos mais descartáveis, as suas viagens apostólicas sobretudo a países da periferia, o seu empenho contínuo pelo efetivo diálogo ecuménico e inter-religioso, o seu apelo e compromisso pela paz e justiça no mundo e tantas outras atitudes e gestos apontando para que a Igreja de Jesus Cristo seja autenticamente inclusiva, aberta e ‘em saída´”.

“Agradecemos ao Papa Francisco a sua presença entre nós em 2017 como peregrino da paz no Centenário das Aparições em Fátima e contamos com ele em agosto próximo para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa”, lê-se.

Por fim, os bispos portugueses asseguram as suas orações “pelo Papa Francisco, para que Deus continue a abençoá-lo com os seus dons e o fortaleça no serviço à comunhão e missão da Igreja”.