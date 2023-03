Nicarágua suspende relações diplomáticas com a Santa Sé

A Nicarágua suspendeu as relações diplomáticas com o Vaticano, anunciou este domingo o Ministério das Relações Exteriores da nação da América Central.

Algumas horas antes, alguns jornais nicaraguenses independentes, tinham avançado que o regime de Ortega tinha rompido relações diplomáticas com a Santa Sé e que a decisão já tinha sido “comunicada verbalmente ao Vaticano”.

"Diante das informações divulgadas por fontes aparentemente ligadas à Igreja Católica, o Governo (...) afirma que as relações entre o Estado do Vaticano e a Nicarágua foram suspensas", disse o ministério.

De acordo com a agência SIR, as relações entre o Vaticano e o Governo da Nicarágua não são as melhores desde março de 2022, lembrando a expulsão do país do núncio apostólico, D. Waldemar Stanislaw Sommertag.

As tensões entre o Governo do presidente Daniel Ortega e a Igreja Católica intensificaram-se ainda mais no mês passado, após um tribunal de Manágua ter condenado o bispo Rolando Alvarez a mais de 26 anos de prisão por tentativas de minar a integridade nacional.

Nos últimos dias, em entrevista ao site argentino Infobae, o Papa Francisco definiu a ditadura de Ortega como uma “ditadura grosseira” e defendeu o bispo D. Rolando Álvarez.

“Temos um bispo. Um homem muito sério, muito capaz. Quis dar o seu testemunho e não aceitou o exílio”, disse o Papa.