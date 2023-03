Abusos na Igreja. Bispo de Lamego desmente Comissão Independente

O bispo de Lamego confirmou esta segunda-feira que recebeu uma lista com dois nomes de sacerdotes da diocese alegadamente suspeitos de abuso. “Eles mandaram-me dois nomes secos. Só nomes, tome nota, portanto tenho zero informação”, revela em declarações à Renascença.

D. António Couto não esconde a indignação pelas afirmações de elementos da Comissão Independente que fez o estudo dos abusos na Igreja, nomeadamente de Daniel Sampaio. “Disse publicamente que todos os bispos receberam listas com nomes e respetivas informações. Ora, o bispo de lamego recebeu nomes, mas nenhuma informação”, assegura D. António Couto, que já pediu à CI que se retrate do que tem dito.

“Enviei um email a pedir com urgência me mandem as devidas indicações, e que aproveitassem para publicamente dizerem que erraram, porque disseram que foram todos os bispos que receberam listas com informação, e o que me chegou foram dois nomes singelos sem qualquer informação anexa, nada, zero!”. E nas outras dioeses? “Os outros colegas não sei, eu falo por mim”: