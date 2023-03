Papa recorda consagração ao Imaculado Coração de Maria. “Que a nossa esperança não vacile”

O Papa Francisco recordou, este domingo, o acto solene de consagração ao Imaculado coração de Maria, que realizou há um ano, na basílica de São Pedro, diante de uma Imagem da Virgem de Fátima. O Santo Padre pediu aos fiéis para não se desencorajarem e continuarem a rezar pela paz.

Referindo-se à iniciativa “24 horas para o Senhor”, que sempre acontece na terceira semana da quaresma, dedicada à oração e ao sacramento da reconciliação, Francisco sublinhou a importância de se invocar sempre o dom da paz.

No ano passado, a iniciativa coincidiu com a Consagração ao Imaculado Coração de Maria feita pelo Papa, um união com todos os bispos, tal como a Virgem tinha pedido nas aparições de Fátima. Naquela sexta-feria, 25 de março de 2022, na basilíca de São Pedro, o Santo Padre implorou a paz para o mundo, com especial referência à Rússia e Ucrânia.

Este domingo, no final do angelus, Francisco recordou esse momento e voltou a pedir orações pelos povos em guerra.

“Que a nossa confiança não diminua, que a nossa esperança não vacile. O Senhor ouve sempre as súplicas que o seu povo lhe dirige, por intercessão da Mãe”, afirmou. “Permaneçamos unidos na fé e na solidariedade com os nossos irmãos que sofrem por causa da guerra. Sobretudo, não esqueçamos o martirizado povo ucraniano”.