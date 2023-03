Francisco quer uma Igreja em que "cada um executa a própria partitura e é precisamente isso que cria a harmonia"

O Papa Francisco quer uma Igreja unida, mas que respeite a diferença de sensibilidades e opiniões, em que cada um tenha a própria voz e, no final, todos se sentem "à volta da mesma mesa".

“A Igreja não é uma empresa. Devemos lutar pela unidade, o que não significa uniformidade”, diz o Papa na mais recente entrevista ao “Il fatto quotidiano”.



Nos últimos dias, Francisco tem-se desdobrado em entrevistas, por ocasião dos seus dez anos de pontificado. Mas, para Bergoglio ainda não é hora para balanços.

“A Igreja não é uma empresa, mas também não é uma ONG, e o Papa não é um administrador que tem de enfrentar as contas no final do ano. A Igreja é do Senhor! É-nos simplesmente pedido ouvir humildemente a sua vontade e colocá-la em prática”, diz o Papa. “Pode parecer uma tarefa muito simples, mas não é. É preciso sintonizar-se com o Senhor, não com o mundo”.

Sobre as diversas sensibilidades no seio da Igreja, Francisco sublinha que esta “não é uma orquestra onde todos tocam a mesma parte, mas cada um executa a sua própria partitura e é precisamente isto que cria a harmonia.” E acrescenta: “Lutar pela unidade, que não significa uniformidade. Somos irmãos! Devemos ter a coragem das nossas ideias, a coragem de as dizer diretamente, mas depois devemo-nos encontrar à volta da mesma mesa".