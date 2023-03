Diocese de Bragança-Miranda com lista de três sacerdotes, um já cumpriu medidas disciplinares

A Diocese de Bragança-Miranda anunciou, este sábado, ter recebido por parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal uma lista com três nomes de padres suspeitos de abuso de menores.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, “dos três nomes recebidos, um tornou-se naturalmente inconsequente por falecimento”.

“Outro já tinha sido alvo de processo civil e canónico por abuso sexual de menores, processo esse entretanto concluído e que resultou na aplicação de medidas disciplinares segundo as normas em vigor. Verificou-se também que o terceiro nome é de fora da Diocese, pelo que já foi devidamente encaminhado para a Diocese de origem”, lê-se no documento.

A diocese transmontana, em sede vacante, enaltece o trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais e assegura que “caso se verifique que os testemunhos recolhidos pela Comissão Independente configuram novos factos, será iniciado um novo procedimento canónico”.

Afirmando-se “solidária com as vítimas, de dentro e fora da Igreja”, a diocese “empenhar-se-á e tudo fará no sentido de que qualquer futura denúncia venha a conhecer o respetivo procedimento canónico e civil expressamente consignado para a proteção das vítimas”.

Por fim, faz saber que a Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis, já reformulada, segundo a determinação da última Assembleia Plenária Extraordinária, “é constituída por três leigas e um leigo, com formação em psicologia, pedopsiquiatria, direito e investigação criminal” e “continuará a exercer o seu trabalho de prevenção, acolhimento e acompanhamento de eventuais vítimas, bem como de colaboração com os organismos canónicos e civis, no sentido de afastar das comunidades de Bragança-Miranda a prática de qualquer tipo de abusos”.

[notícia atualizada às 11h45, com nova informação da Diocese de Bragança-Miranda, referente ao sacerdote alvo de processo civil e canónico, por abuso sexual de menores. O processo foi concluído, tendo o sacerdote cumprido medidas disciplinares, segundo as normas em vigor.]