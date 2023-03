Abusos na Igreja. Mais de 80 nomes foram recebidos por 16 dioceses

Foi a 3 de março que foi entregue o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e, desde então, cada diocese recebeu a lista dos nomes de possíveis abusadores.

Em 16dioceses, já foram recebidos cerca de 85 nomes de abusadores. Destes, três foram identificados como leigos e um tratava-se de um agente pastoral sem elementos de identificação.

Ficam ainda a faltar a divulgação de dados por parte das dioceses de Beja, Vila Real, Lamego e Setúbal.

A Renascença destaca os principais dados que já foram divulgados pelas dioceses

Funchal

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, recebeu quatro nomes resultantes das denúncias de vítimas de abusos sexuais.

Na Madeira, foram reportados 14 casos de abuso, no âmbito do trabalho da Comissão Independente.

4 nomes

14 casos

Nenhum exercia na atualidade qualquer ofício eclesiástico

Évora

A arquidiocese de Évora promove “afastamento cautelar” de um sacerdote identificado pela Comissão Independente.

A informação foi avançada num comunicado em que a arquidiocese anuncia também o início de uma investigação, de factos alegadamente “referentes a abusos ocorridos contra rapazes na década de 1980, no Seminário Menor”.

2 nomes

1 no ativo, foi afastado

1 já faleceu

Angra

A diocese de Angra também impediu dois nomes denunciados de exercer o ministério, até ao final de um processo de investigação.

A diocese sublinha que a decisão “não é uma assumpção de culpa dos próprios nem uma condenação por parte do Bispo diocesano”, trata-se de “seguir aquilo que o Papa Francisco tem recomendado como norma e prática da Igreja em matéria de abusos, sobretudo depois da publicação do Vade-mécum sobre procedimentos para enfrentar casos de abuso de menores na Igreja”.



8 nomes

8 casos

4 já faleceram

2 não foram "considerados casos relevantes pela Comissão Independente"

Viana

O bispo de Viana do Castelo recebeu dois nomes de padres denunciados por alegados abusos sexuais. D. João Lavrador revela que um sacerdote morreu e outro já não estará no ativo.

D. João Lavrador defende que nestes casos os religiosos devem ser afastados de funções preventivamente, enquanto decorre a investigação.

2 nomes

1 já não se encontra no ativo

1 já faleceu

Algarve

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja em Portugal entregou ao Bispo do Algarve uma lista com dois nomes de sacerdotes, alegados abusadores.

Em comunicado, a diocese esclarece que num dos casos já se atuou.

2 nomes

1 com processo arquivado no Ministério Público

1 não correspondeu a nenhum sacerdote nos registos da diocese

Portalegre-Castelo Branco

Um comunicado assinado pelo próprio bispo de Portalegre-Castelo Branco confirma que a Comissão Independente que investigou os abusos na Igreja Católica recebeu “denúncias relativas a cinco alegados casos de abuso sexual ocorridos no território da Diocese de Portalegre-Castelo Branco e referentes a membros do clero”.

O bispo acrescenta que “se a identidade de alguma alegada vítima vier a ser conhecida, agiremos em conformidade”, e que a diocese “tudo fará para que os abusos de menores e pessoas vulneráveis nunca venham a ter lugar, adotando a tolerância zero”.

2 nomes

2 já faleceram

Viseu

O bispo D. António Luciano dos Santos Costa afirma que todos os casos remetidos pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica eram do seu conhecimento e assegura que “foram tratados segundo as normas aplicáveis, quer a nível canónico, quer a nível civil, tendo também sido entregues ao ministério público”.

5 nomes

Santarém

A diocese de Santarém confirmou esta quinta-feira, em comunicado, que nenhum sacerdote foi identificado na lista de alegados abusadores da Comissão Independente (CI) para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.

Num esclarecimento prestado à Renascença, o responsável pela comunicação da diocese, o sacerdote João Ramalho Ribeiro, adianta que “foram sinalizados dois casos em 2013, julgados civicamente e canonicamente, referentes a um padre”, mas que nem essa informação consta da lista recebida.

Guarda

A Diocese da Guarda confirma que recebeu nomes de dois padres por parte da Comissão Independente e que um foi afastado preventivamente, enquanto o outro já faleceu.

"Assumimos o compromisso sério da Igreja em Portugal para erradicar os abusos sexuais de crianças e jovens, porque isto é algo não só devastador para as vítimas, mas também completamente contraditório com aquilo que a Igreja é, com aquilo que é o seu papel e daquilo que ela pretende fazer", conclui o texto.



2 nomes

1 foi afastado preventivamente

1 já faleceu

Braga

A Arquidiocese de Braga confirma, em comunicado, que recebeu nomes de oito alegados abusadores por parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal e que um foi afastado preventivamente.

“A investigação será aprofundada, tendo sido pedida mais informação à Comissão Independente”, acrescenta o comunicado.

8 nomes

3 já faleceram

1 foi absolvido em processo civil

1 foi alvo de um processo canónico por abuso sexual de menores

1 é um agente pastoral sem elementos de identificação

1 foi afastado preventivamente

Lisboa

A lista da Comissão Independente entregue ao Patriarcado de Lisboa identifica 24 sacerdotes suspeitos de abuso, incluindo cinco ainda no ativo e oito que já morreram.

Os números foram divulgados esta sexta-feira, ao início da tarde, num comunicado enviado pela diocese às redações.

24 nomes

8 já faleceram

5 continuam no ativo

4 desconhecidos

2 doentes

1 aposentado

1 leigo

Porto

A Comissão Independente responsável por investigar o abuso sexual de menores por elementos da Igreja entregou à diocese do Porto uma lista de alegados abusadores que continha 12 nomes, sete deles ainda vivos.

Por agora, a diocese não vai avançar com o afastamento cautelar dos padres visados, à semelhança da decisão tomada pelo Patriarcado de Lisboa.

12 nomes

4 já faleceram

1 não pertence à diocese

Aveiro

O bispo de Aveiro, D. António Moiteiro Ramos, anunciou esta sexta-feira ter recebido uma lista com três nomes de padres suspeitos de abuso de menores. Dois já morreram e outro já viu o seu caso investigado e arquivado pelo Ministério Público.

D. António Moiteiro Ramos adianta, em comunicado, que, em relação ao sacerdote investigado, "o Dicastério da Doutrina da Fé [Vaticano] (...) pede que o bispo diocesano continue a exercer o direito de vigilância".

3 nomes

2 já faleceram

1 teve caso arquivado no Ministério Público

Bragança-Miranda

A Diocese de Bragança-Miranda anunciou, este sábado, ter recebido por parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal uma lista com três nomes de padres suspeitos de abuso de menores.

A diocese transmontana, em sede vacante, enaltece o trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais e assegura que “caso se verifique que os testemunhos recolhidos pela Comissão Independente configuram novos factos, será iniciado um novo procedimento canónico”.



3 nomes

1 já faleceu

1 fora da diocese

1 já foi alvo de processo civil e canónico

Coimbra

A Diocese de Coimbra também recebeu da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal uma lista, a 3 de março. Em comunicado, a diocese indica que a lista tem sete nomes de sacerdotes, alegadamente abusadores de menores.

7 nomes

5 já faleceram

1 com caso arquivado pelo Ministério Público

1 está sob investigação canónica

Leiria-Fátima

A Diocese de Leiria-Fátima indica, em comunicado, que recebeu cinco nomes suspeitos de abusos da Comissão Independente.

"A Diocese de Leiria-Fátima, a sua Comissão de Proteção de Menores e de Adultos Vulneráveis e todos os organismos que a compõem, continuam empenhados, em comunhão com toda a Igreja, em acolher escutar e acompanhar as vítimas e em prevenir e tratar devidamente qualquer forma de abuso de menores e adultos vulneráveis, adotando uma atitude de “tolerância zero” perante tais situações", lê-se, no comunicado.