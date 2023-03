Patriarcado de Lisboa recebeu 24 nomes de alegados abusadores, cinco deles ainda no ativo

A lista da Comissão Independente entregue ao Patriarcado de Lisboa identifica 24 sacerdotes suspeito de abuso, incluindo cinco ainda no ativo e oito que já moreram.

Os números foram divulgados esta sexta-feira, ao início da tarde, num comunicado enviado pela diocese às redações.

Para além dos cinco sacerdotes no ativo, contam-se ainda dois doentes e retirados e um que já abandonou o sacerdócio. São ainda referidos três sacerdotes sem qualquer nomeação e quatro nomes desconhecidos.

Da lista consta ainda um leigo.

No comunicado, é indicado que a Comissão Diocesana de Proteção de Menores já pediu mais dados à Comissão Independente, e aguarda a resposta “com caráter de urgência”, para que seja possível entregar ao Cardeal-Patriarca as “recomendações que lhe permitam fundamentar a proibição do exercício público do ministério dos sacerdotes no ativo, e assunção das devidas responsabilidades no apoio e respeito pela dignidade das vítimas”.

A nota confirma, ainda, a saída dos sacerdotes que integravam a Comissão Diocesana, tendo sido eleito como “moderador interino o antigo Procurador-Geral da República José Souto de Moura”.

Fazendo referência ao protocolo de colaboração assinado com a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), o Patriarcado de Lisboa reafirma que “prossegue a sua determinação em erradicar o drama dos abusos contra menores e adultos vulneráveis, não só na área da prevenção, mas também no apoio que desejamos prestar a todas as vítimas, que permanecem no centro de todas as prioridades do trabalho desenvolvido por esta Comissão Diocesana”.

“Contamos igualmente com a colaboração do programa CARE, da APAV, no acolhimento de todas as denúncias que cheguem a esta Diocese”, através do endereço: protegereprevenir@patriarcado-lisboa.pt.