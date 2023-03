Papa Francisco admite que falaria com Putin "se isso acabasse com a guerra"

O Papa Francisco admitiu que consideraria falar com o Presidente da Rússia, se "isto acabasse com a guerra".

Numa entrevista à televisão suíça RSI, o Sumo Pontífice refere que Vladimir Putin é um homem culto e que estaria disposto a conversar.

O Papa acrescenta que, dois dias após a invasão da Rússia à Ucrânia, a 24 de fevereiro, deslocou-se à embaixada russa na Santa Sé.

Francisco aponta também que a guerra na Ucrânia "é potenciada por interesses de diversos impérios".

O Governo ucraniano conta com "sabedoria" do Papa Francisco no conflito que o país está a travar com a Rússia.

Em entrevista à Renascença, Ihor Zovkha, o conselheiro principal do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para a política externa, reconhece que nem sempre Kiev ficou agradado com as posições do Papa Francisco.