“Não fui feliz. A comunicação não foi adequada”, diz D. José Ornelas

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa reconhece que não foi feliz na comunicação feita em Fátima, na passada sexta-feira, depois da Comissão Independente ter entregado a lista de alegados abusadores.

Em entrevista ao jornal Expresso, D. José Ornelas diz compreender quem possa ter ficado dececionado.

“Compreendo e assumo que aquela comunicação, naquele dia não fácil, não foi adequada e eu também não fui feliz; não correu bem, e isso eu assumo. Não consegui passar aquilo que levava para dizer", admitiu D. José Ornelas.

Nesta entrevista, questionado se a Igreja não devia criar um manual de prevenção deste tipo de crimes, D. José Ornelas afirmou que “já temos um manual prático, vade mecum, em latim. Mas vamos revê-lo. E temos ações de formação a decorrer sobre este tema específico”.

Já na quarta-feira, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em declarações à Renascença tinha garantido que a Igreja está empenhada em erradicar os abusos e prometeu apresentar mais medidas para os próximos dias.

“As medidas já tomadas e que continuarão nos próximos dias são sinal de um compromisso sério da Igreja em Portugal e de um total empenho em erradicar os abusos sexuais das crianças e dos jovens, porque isto é algo não só devastador para as vítimas, mas, também, completamente contraditório com aquilo que é a Igreja, ao seu papel e aquilo que ela pretende fazer”, disse o prelado.

Reforçando que a Igreja Católica deseja “ser parte ativa na resolução desta dramática situação que é transversal a toda a sociedade”, o também bispo de Leiria-Fátima mostrou-se disponível para “prestar todas as informações e esclarecimentos necessários na Assembleia da República, a propósito das ações que estamos a realizar no âmbito dos abusos sexuais de menores e de pessoas vulneráveis.”

"Este é um ponto muito positivo, que vai ao encontro de algumas decisões tomadas na última assembleia plenária do episcopado português e que já está a ter consequências práticas, desde logo na atuação por parte de algumas dioceses que receberam as listas elaboradas, com toda a competência, por parte da Comissão Independente e do grupo de investigação histórica dos arquivos diocesanos e das estruturas de vida consagrada”, sublinhou o presidente da CEP.