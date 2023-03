Morreu o capelão militar Luis Alberto Seixeira

“Com pesar e dor”, a Diocese das Forças Armadas e de Segurança comunicou esta quinta-feira o falecimento do seu Capelão Militar, padre Luis Alberto Ferreira Seixeira, de 53 anos de idade.



O sacerdote, tenente-coronel, prestava atualmente serviço no Centro de Tropas de Operações Especiais, em Lamego. Estava internado desde domingo, no Hospital de Viseu, com ferimentos por arma de fogo.

As circunstâncias em que tudo ocorreu estão ainda a ser investigadas, mas não se descarta a possibilidade de ter tentado por fim à vida, disparando sobre si próprio. Aconteceu na localidade de Granja, Penedono.

Segundo o "Jornal de Notícias", que cita amigos próximos, o sacerdote estaria com uma depressão. "Os últimos anos foram para ele muito duros. Pouco antes da pandemia, do fecho das igrejas e respetivos períodos de confinamento, tinha falecido a mãe, logo a seguir o único irmão, também sacerdote, vítima de cancro, enquanto o pai se encontra com a saúde muito debilitada", refere uma das fontes.

A possibilidade de suicídio não é comentada pela nota de pesar, que recorda que Luís Seixeira iniciou o seu ministério no Ordinariato Castrense em 1998, recordando os locais e unidades onde serviu como Capelão ao longo de 25 anos.

“Homenageamos a disponibilidade do Capelão Luís Seixeira”, que esteve “completamente dedicado à missão de servir (…). O seu exemplo será cultivado entre nós”, lê-se na nota.