Diocese de Viseu recebeu cinco nomes de alegados abusadores. "Foram tratados segundo as normas"

A Diocese de Viseu recebeu uma lista de cinco nomes de alegados abusadores. Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, o bispo D. António Luciano dos Santos Costa afirma que todos os casos remetidos pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica eram do seu conhecimento e assegura que “foram tratados segundo as normas aplicáveis, quer a nível canónico, quer a nível civil, tendo também sido entregues ao ministério público”.

“Manifesto, uma vez mais, a minha comunhão na dor com todas as vítimas de abusos cometidos por membros da Igreja Católica, comprometendo-me a continuar a acompanhar e a dar as melhores respostas”, refere o prelado, pedindo de novo perdão às vítimas.

“Em nome de toda a Diocese (leigos, consagrados(as) e clero), renovo o pedido de perdão a todas as vítimas de qualquer abuso na Igreja e expresso o compromisso de todo o cuidado e apoio às mesmas, empenhando-me no acompanhamento e prevenção, continuando a “dar voz ao silêncio”.

A Renascença tentou contactar a diocese de Viseu para obter mais esclarecimentos quanto às sanções aplicadas aos alegados abusadores, mas não obteve resposta até ao momento.