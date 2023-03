Diocese de Santarém não tem sacerdotes identificados na lista de alegados abusadores

A diocese de Santarém transmitiu esta quinta-feira, em comunicado, a informação de que nenhum sacerdote foi identificado pela lista de alegados abusadores da Comissão Independente (CI) para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.

“Na passada sexta-feira, na Assembleia Plenária da CEP, não lhe foi entregue [a D. José Traquina] nenhum envelope com nomes de sacerdotes abusadores a investigar”, lê-se na nota publicada no site da diocese.

O documento acrescenta ainda que “o Bispo de Santarém e a Comissão Diocesana de Proteção de Menores continuam disponíveis para escutar todas as pessoas que tenham motivo de denúncia de abusos ou comportamentos inadequados no seio da Igreja Diocesana e tudo farão para assegurar um ambiente seguro para as crianças e para todos”.

A área geográfica da Diocese de Santarém corresponde apenas a 13 municípios dos 21 que constituem o distrito de Santarém e a nota lembra que “a Diocese de Santarém foi criada em 1975 (há 48 anos) e o Relatório é referente ao período desde 1950 (há 72 anos)”.

O relatório da Comissão Independente (CI) para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, apresentado publicamente no dia 13 de fevereiro, dá conta de nove vítimas e sete possíveis abusadores, na Diocese de Santarém.