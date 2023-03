Diocese da Guarda promove campo de férias com caminhadas e voluntariado intergeracional​

Quase tudo está preparado para o minicampo de férias, em Santa Marinha. Em regime de acantonamento, na casa paroquial, são convidados jovens para participar numa série de atividades que o Padre Rafael Neves está a organizar.

“Escolhemos sempre locais desconhecidos do conjunto dos jovens, para aí fazermos um tempo de convívio, ações de voluntariado com as populações locais, momentos celebrativos com as paróquias e queremos ocupar o tempo de férias de Páscoa dos jovens, num minicampo que vai acontecer no fim de semana antes da sexta feira santa”, começa por explicar o responsável do Departamento da Pastoral Juvenil Universitária Vocacional da Diocese da Guarda.

A iniciativa vai decorrer na paróquia de Santa Marinha, com caminhadas, em contacto com a natureza e voluntariado com as populações mais idosas e isoladas. “É diferente dos campos de verão, vai decorrer em regime de acantonamento e não acampamento. É a primeira vez e parte da ideia feliz dos campos de verão. Vai decorrer na casa paroquial que tem condições para receber os jovens. Há uma logística associada que é distribuída pelos próprios jovens”, salienta o padre Rafael Neves, de 37 anos, valorizando a proximidade da Jornada Mundial da Juventude.



“JMJ vai ressuscitar dinamismo juvenil”

O responsável do Departamento da Pastoral Juvenil Universitária Vocacional da Diocese da Guarda apela à participação no minicampo. “Já temos alguns jovens, mas não são os que esperamos, até dia 15 de março esperamos que se inscrevam mais. Há um link nas redes sociais, mas todos os párocos têm também esta informação”, ressalva o Padre Rafael Neves, enaltecendo o papel da JMJ – Jornada Mundial da Juventude.

“A participação dos jovens na JMJ tem sentido, vai ressuscitar o dinamismo juvenil. Neste minicampo não podemos esperar grandes números porque vivemos numa diocese com baixa densidade populacional. Há dificuldade em fidelizar os que existem. Estas iniciativas, são uma ocasião de evangelização, é mais um passo nesta caminhada da JMJ”, destaca.

O minicampo de férias «Missão Play Páscoa 23», vai decorrer de 31 de março a 2 de abril, na paróquia de Santa Marinha, arciprestado de Seia-Gouveia. A população local será envolvida. José Rato, animador dos jovens e morador local, tem 70 anos e promete ajudar o Padre Rafael Neves.

“No meu tempo não havia Facebook, nem telemóvel. Esta é uma boa iniciativa. Sempre que é possível ajudo logisticamente”, conclui.

A iniciativa é destinada aos jovens com idades compreendidas entre os 15 e 30 anos. As inscrições decorrem até ao dia 15 de março e têm o custo simbólico de 20 euros e inclui refeições, realização de atividades e algum material para o campo de férias.

Mesmo ao lado da casa paroquial, fica a igreja, cujos sinos prometem despertar os mais jovens durante o minicampo de férias.