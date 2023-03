Manuel Braga da Cruz: "Prémio reconhece a importância das ciências sociais"

O sociólogo Manuel Braga da Cruz, vencedor do Prémio Árvore da Vida - Padre Manuel Antunes de 2022, considera que, "independentemente da sua pessoa, a atribuição do galardão a um cientista social "significa o reconhecimento ou compreensão de que as ciências sociais são ciências de cultura, como foram, aliás, definidas nos começos do séc. XX e nos finais do séc.XIX".

O antigo reitor da Universidade Católica Portuguesadiz à Renascença que a distinção “é muito importante, porque vem chamar a atenção para o facto de que as ciências sociais se ocupam da cultura, também se ocupam dos valores".

"Os valores não podem ser elididos ou não podem ser esquecidos, porque toda a investigação em ciências sociais tem a presidi-la uma mundividência e uma conceção do Homem”, reforça.

Manuel Braga da Cruz, que, nesta entrevista, se recusou a comentar a atualidade, afirma que “é a este nível que se pode compreender como a fé, a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo pode ser importante para os cientistas sociais, porque a descoberta da verdade, a descoberta da realidade social, que não é uma realidade que se deixe ler à primeira vista, pressupõe uma atitude crítica".

"Eu costumo dizer que toda a sociologia é uma sociologia crítica e que pressupõe uma capacidade de ultrapassar as aparências - aquilo que se poderia chamar o aspeto fenoménico da realidade - para ir ao fundo, à interioridade da realidade social e para aí descobrir a verdade."

“Desse ponto de vista, é muito importante aquilo que o Papa Bento XVI disse no seu discurso de Ratisbona, quando chamava a atenção para o facto de que é preciso não circunscrever a vastidão da razão, mas abrir à sua grandeza, ou seja, como o Papa dizia, uma cultura meramente positivista é, embora necessária, insuficiente para abranger toda a amplitude da realidade. Acho que o cruzamento da fé com a ciência é muito importante e a atribuição deste prémio pretende, na minha opinião, chamar a atenção para esta realidade”, prossegue.

Manuel Braga da Cruz, antigo reitor da Universidade Católica Portuguesa, foi galardoado com o Prémio Árvore da Vida - Padre Manuel Antunes, da responsabilidade do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura.

O Prémio Árvore da Vida destaca anualmente, desde 2005, "a excelência de personalidades, percursos e obras que refletem o humanismo e a experiência cristã no mundo contemporâneo".

Nas edições anteriores o prémio galardoou figuras como o poeta Fernando Echevarría, o cientista Luís Archer, o cineasta Manoel de Oliveira, a classicista Maria Helena da Rocha Pereira, o político e intelectual Adriano Moreira, o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, o ator e encenador Luís Miguel Cintra ou o ensaísta Eduardo Lourenço.