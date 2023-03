Diocese de Bragança-Miranda. Morreu o padre Joaquim da Assunção Leite

Morreu, esta terça-feira, aos 85 anos, o padre Joaquim da Assunção Leite, sacerdote da diocese de Bragança-Miranda.

Joaquim da Assunção Leite nasceu em Lodões, concelho de Vila Flor, fez os estudos na École de L’Analyse Transactionelle (Paris), no Instituto Gregoriano de Lisboa, na Faculdade de Letras de Lisboa e no Seminário de S. José de Bragança.

Foi ordenado presbítero em 25 de julho de 1965, por D. Manuel de Jesus Pereira, tendo sido pároco de Lousa, em Torre de Moncorvo, e capelão militar em Silva Porto, Angola, entre 1969 e 1972.

Dedicou-se ao Seminário de S. José, em Bragança, como prefeito e diretor espiritual. Mais tarde, rumou a França, onde foi capelão das comunidades portuguesas, nomeadamente na Diocese de Creuteuil.

De regresso a Portugal, em 2005, passou a dedicar-se à formação no Seminário S. José, até ao ano de 2016.

Foi colaborador na Unidade Pastoral Senhora da Assunção, nomeadamente nas comunidades de Assares, Benlhevai, Candoso, Carvalho de Egas, Freixiel, Folgares, Vieiro, Junqueira, Lodões, Mourão, Nabo, Samões, Sampaio, Nozelos, Santa Comba da Vilariça, Seixo de Manhoses Trindade, Macedinho, Valbom, Vale Frechoso, Valtorno, Alagoa, Vila Flor, Arco, Vilarinho das Azenhas, Vilas Boas, Meireles e Ribeirinha.

Membro do Conselho Presbiteral da Diocese de Bragança-Miranda foi também assistente espiritual do Movimento Vida Ascendente. Dedicou a sua vida à música litúrgica e à escrita, tendo sido colunista do jornal “Mensageiro de Bragança” e autor de vários livros.

O corpo do padre Joaquim da Assunção Leite ficará, a partir desta quarta-feira, na igreja da Misericórdia, em Vila Flor. A celebração das exéquias está prevista para quinta-feira, 9 de março, às 11h00, na igreja matriz de Vila Flor. Será sepultado em Lodões, sua terra natal.